«Фабрика эльфов», занимающаяся антикремлевской пропагандой, прекращает работу, сообщил журналист Андрей Захаров

Антикремлевская ботоферма «Легион эльфов», которая в СМИ получила название «фабрика эльфов», будет закрыта. Об этом со ссылкой на два источника сообщил журналист Андрей Захаров. Эту же информацию ему подтвердил Егор Куроптев — директор Центра стратегических коммуникаций фонда (фонд «Свободная Россия»), который создал «фабрику эльфов».

По словам собеседников Захарова, последним месяцем работы фабрики станет февраль 2024 года. «Судя по их рассказам, на решение повлиял скандал вокруг этой истории и (вроде как) отказ грантодателей финансировать его (тут один источник)», — пишет журналист.

Куроптев отрицает, что закрытие проекта связано со скандалом. При этом он подтвердил, что на «фабрику» не хватает денег. По его словам, большая часть «ботофермы» будет остановлена, «так как новых ресурсов продолжить эту работу в том же виде нет». Он связал это с «общим трендом снижения финансирования и интереса к повестке». Куроптев добавил, что «малая часть проекта работу продолжит».

В ноябре 2023 года выпустило материал, в котором утверждалось, что Фонд борьбы с коррупцией владеет собственной сетью проплаченных комментаторов, занимающихся распространением антикремлевской пропаганды в интернете. По данным издания, ботоферма функционирует уже два года, у нее есть сеть офисов в Вильнюсе и Тбилиси, где работают около 200 сотрудников. Издание также утверждало, что финансированием сети фейковых аккаунтов занимается фонд «Свободная Россия». Руководство ФБК любые связи с ботофермой отвергло.

Позже фонд «Свободная Россия» подтвердил, что создал проект «Легион эльфов» в ответ на российское вторжение в Украину. Егор Куроптев рассказывал, что цель проекта — остановить войну и «помочь» россиянам «не быть зомбированными российской властью и Кремлем».