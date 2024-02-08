Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст службы для всех контрактников в период мобилизации

Минобороны России разработало законопроект, которым предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе во время мобилизации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о тех, кто поступил на службу до 24 июня 2023 года.

В нем говорится, что в период мобилизации, военного положения или в военное время предельный возраст для высших офицеров составит 70 лет, для остальных — 65 лет.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время российское законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации для военных, заключивших контракты до 24 июня 2023 года. Предельный возраст установлен только для тех, кто сделал это позже. Нормы действующего закона не распространяются «на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции», а также на граждан, призванных на службу по мобилизации.

«Законопроектом данная неопределенность исключается. <…> Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе, разработанном Минобороны.

24 июня 2023 года Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст для службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для тех, кто имеет воинское звание высшего офицера, до 65 лет — имеющих иное воинское звание. В нем говорилось, что изменения касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу.

В конце декабря 2023 года «Коммерсант» писал, что Конституционный суд РФ рассмотрит нормы, регламентирующие предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации. Разбирательство связано с делом 50-летнего военнослужащего Андрея Куценко, который в начале сентября 2022 года заключил полугодовой контракт. После объявления частичной мобилизации контракт был автоматически продлен. В августе 2023 года Куценко подал рапорт об увольнении, но командир отказал ему, сославшись на принятый в июне закон, который повысил предельный возраст службы по контракту во время мобилизации с 50 лет до 65 и 70 лет соответственно.

В июле 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал рядовому Сергею Карпачеву в удовлетворении похожего иска. Он пытался оспорить решение своего командира, который отказал ему в увольнении по достижении 50 лет. «Фонтанка» со ссылкой на юристов писала, что после этого решения «суды стали отказывать в увольнении достигшим 50-летнего возраста контрактникам, ссылаясь на устоявшиеся решения судов».