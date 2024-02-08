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Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст службы для всех контрактников в период мобилизации

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Минобороны России разработало законопроект, которым предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе во время мобилизации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о тех, кто поступил на службу до 24 июня 2023 года.

В нем говорится, что в период мобилизации, военного положения или в военное время предельный возраст для высших офицеров составит 70 лет, для остальных — 65 лет.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время российское законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации для военных, заключивших контракты до 24 июня 2023 года. Предельный возраст установлен только для тех, кто сделал это позже. Нормы действующего закона не распространяются «на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции», а также на граждан, призванных на службу по мобилизации. 

«Законопроектом данная неопределенность исключается. <…> Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе, разработанном Минобороны. 

24 июня 2023 года Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст для службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для тех, кто имеет воинское звание высшего офицера, до 65 лет — имеющих иное воинское звание. В нем говорилось, что изменения касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу.

В конце декабря 2023 года «Коммерсант» писал, что Конституционный суд РФ рассмотрит нормы, регламентирующие предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации. Разбирательство связано с делом 50-летнего военнослужащего Андрея Куценко, который в начале сентября 2022 года заключил полугодовой контракт. После объявления частичной мобилизации контракт был автоматически продлен. В августе 2023 года Куценко подал рапорт об увольнении, но командир отказал ему, сославшись на принятый в июне закон, который повысил предельный возраст службы по контракту во время мобилизации с 50 лет до 65 и 70 лет соответственно.

В июле 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал рядовому Сергею Карпачеву в удовлетворении похожего иска. Он пытался оспорить решение своего командира, который отказал ему в увольнении по достижении 50 лет. «Фонтанка» со ссылкой на юристов писала, что после этого решения «суды стали отказывать в увольнении достигшим 50-летнего возраста контрактникам, ссылаясь на устоявшиеся решения судов».