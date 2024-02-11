СНБО Украины: Россия ведет кампанию дезинформации против нового главкома ВСУ Сырского, пытаясь выставить его россиянином

Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, действующем при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В ведомстве отмечают, что российские СМИ пытаются навязать Сырскому образ «советского и российского» человека. «Для этого они ищут его родственников в России, „друзей семьи“, у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом. Главная цель этой кампании — дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ», — говорится в заявлении центра.

Вместе с этим в СНБО напоминают, что Александр Сырский долгое время был частью команды президента Украины Владимира Зеленского, а также командовал операциями по освобождению Киевской и Харьковской областей.

«Поддержка кампании о том, что главком является „российским человеком“ — это подыгрывание враждебной дезинформации. Доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне», — заключили в Центре противодействия дезинформации.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области России и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. С 1980-х годов он на военной службе в Украине. После назначения Сырского главкомом ВСУ российские пропагандистские СМИ отыскали родственников военного во Владимире — те рассказали, что давно не поддерживают с ним никаких отношений.

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