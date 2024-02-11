Минобороны РФ удалило законопроект об установлении единого возраста для увольнения контрактников со службы в период мобилизации

С портала проектов нормативных правовых актов РФ пропал подготовленный Минобороны законопроект, которым предлагалось установить в России единый предельный возраст пребывания на службе во время мобилизации. На это обратил внимание телеграм-канал «Военные адвокаты».

В пояснительной записке к поправкам говорилось, что сейчас российское законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации для военных, заключивших контракты до 24 июня 2023 года. Предельный возраст установлен только для тех, кто сделал это позже. Нормы действующего закона не распространяются «на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции», а также на граждан, призванных на службу по мобилизации.

«Законопроектом данная неопределенность исключается… Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорилось в документе, разработанном Минобороны.

В проекте отмечалось, что в период мобилизации, военного положения или в военное время предельный возраст для высших офицеров составит 70 лет, для остальных — 65 лет.

24 июня 2023 года Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст для службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для тех, кто имеет воинское звание высшего офицера, до 65 лет — имеющих иное воинское звание. В нем говорилось, что изменения касаются военных, заключивших или заключающих контракт на момент вступления документа в силу.

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