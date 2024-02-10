Зеленский сменил заместителей главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении двух новых заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

Новыми заместителями главкома стали полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко. Сухаревский, по словам Зеленского, займется направлением беспилотных систем и развитием применения дронов. Лебеденко — инновациями и «технологическим компонентом» армии и боевых систем.

До назначения Сухаревский был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады, эту должность он занимал с 2022 года. В 2014 году Сухаревский участвовал в боях в районе Славянска

Также президент Украины назначил новых заместителей начальника Генштаба ВСУ. Ими стали бригадный генерал Владимир Горбатюк (он будет отвечать за оперативную работу, работу штабов и планирование), бригадный генерал Алексей Шевченко (логистика) и бригадный генерал Михаил Драпатый (подготовка и тренировка военных).

8 февраля Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ и вместо Валерия Залужного назначил на этот пост командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

9 февраля Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ — им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, сменивший генерал-лейтенанта Сергея Шапталу. До этого Баргилевич руководил Силами территориальной обороны.

10 февраля кабинет министров Украины освободил от должности первого заместителя министра обороны страны Александра Павлюка в связи с «переходом на другую работу». Украинские СМИ писали со ссылкой на источник в Минобороны, что он станет новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Сырского.

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