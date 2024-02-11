«Я бы поощрял Россию делать все, что они, черт возьми, хотят». Трамп рассказал, как угрожал странам НАТО, которые недостаточно платят
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал «поощрять Россию» атаковать те страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. Об этом политик рассказал в ходе предвыборного митинга в городе Конуэй, Южная Каролина.
«НАТО было развалено, пока не пришел я. Я сказал: „Все будут платить“. Они сказали: „Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?“ Я сказал: „Точно нет“. Они не могли поверить в мой ответ», — цитирует CNN заявление Трампа.
По словам бывшего американского лидера, однажды «один из президентов большой страны» спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от вторжения России, даже если они «не заплатят».
«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их [Россию] делать все, что они, черт возьми, хотят. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам», — сказал Трамп.
В Белом доме уже отреагировали на высказывания Дональда Трампа, назвав их «ужасными и безумными», напомнив об усилиях действующего президента США Джо Байдена по укреплению НАТО.
«Президент Байден восстановил наши союзы и сделал нас сильнее, потому что он знает, что первая обязанность каждого главнокомандующего — обеспечить безопасность американского народа и придерживаться ценностей, которые нас объединяют… Поощрение вторжений кровавых режимов на наших ближайших союзников ужасно и безумно — и оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу внутреннюю экономику», — заявил представитель администрации Байдена Эндрю Бейтс.
Во главе Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают слишком много сил и средств в НАТО, и даже грозил выходом страны из Североатлантического альянса. Как писала The New York Times, из-за возможности возвращения Трампа на пост президента США политики Германии уже начали неофициальное обсуждение перспектив НАТО без Соединенных Штатов в роли лидера.