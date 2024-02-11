Украинская разведка утверждает, что российские военные используют Starlink на оккупированных территориях

Российские военные используют системы спутниковой связи Starlink в ходе боевых действий на оккупированных территориях Украины, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер», — сказал в комментарии «РБК-Украина» представитель ГУР Андрей Юсов.

В качестве подтверждения этому украинская разведка опубликовала в соцсетях радиоперехват разговора военных РФ. Из него следует, что терминалы Starlink для налаживания доступа к интернету используют бойцы 83-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которые воюют в районе Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ранее о том, что российские военные используют на фронте интернет от Starlink, сообщало издание Defense One. Собеседники журналистов в Украине рассказали, что россияне впервые начали пользоваться услугами Starlink для связи еще несколько месяцев назад. Издание Astra публиковало скриншоты объявлений о продаже Starlink «для ». Предполагается, что терминалы Starlink с активированными аккаунтами массово поставляются в Россию через Дубай.

Компания Илона Маска SpaceX, поставляющая спутниковый интернет Starlink, объявила, что не ведет бизнеса с правительством и вооруженными силами РФ, а сервис Starlink не доступен в России. Также в компании отметили, что не работают в Дубае.

С началом полномасштабного российского вторжения компания SpaceX развернула в Украине сеть Starlink и предоставила местным властям тысячи терминалов спутникового интернета в качестве пожертвований или поставок, оплаченных американским правительством и волонтерами.

Согласно биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, в 2022 году основатель SpaceX тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. Сам Маск заявлял, что Starlink в Крыму не работает и он отказал украинским военным в просьбе включить систему, поскольку его компания «была бы прямо замешана в войне и эскалации конфликта».

В феврале 2023 года SpaceX запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками. В июле того же года газета The New York Times писала со ссылкой людей, «знакомых с ситуацией», что SpaceX ограничивает работу спутников в зоне боевых действий.