«Я не говорил о том, о чем говорят все американские СМИ. Каждый лидер убивает людей» Такер Карлсон объяснился, почему не задал Путину вопросов о Навальном и политических убийствах в России

Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае, 12 февраля 2024 года Amr Alfiky / Reuters / Scanpix / LETA

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 12 февраля выступил на Всемирном правительственном саммите в Дубае. В ходе дискуссии американский журналист рассказал, как проходило его интервью с Владимиром Путиным в Кремле, и попытался ответить на возникшие к нему претензии.

Он утвердительно ответил на вопрос ведущего мероприятия о том, готов ли президент РФ в противостоянии с Украиной пойти на компромисс, подобный «ялтинскому соглашению или любому международному соглашению о разделении власти и влияния в мире».

«Лидеры каждой страны на планете кроме, возможно, США в период однополярного мира, вынуждены в силу характера своей работы идти на компромиссы. Это и есть дипломатия. И он [Владимир Путин] среди них», — заявил Карлсон. Он добавил, что позиция Путина, тем не менее, «явно ужесточается» после того, как Россия «получила отпор со стороны Запада».

По словам Карлсона, Путин «хочет выйти из этой войны», но «не станет более открытым к переговорам, пока это будет продолжаться». «Одна из вещей, которую мы узнали за последние два года, заключается в том, что промышленный потенциал России гораздо глубже, чем мы думали», — заявил журналист, говоря о том, как российская экономика справляется в военное время.

Карлсон упомянул об исторической лекции, которую Путин прочитал ему в начале интервью.

«Вы спросили Путина, готов ли он захватить Польшу — и он сказал, только если Польша начнет войну с Россией. Украина не начинала войну с Россией, но Путин вторгнулся в Украину. Почему вы не потребовали ответа на этот вопрос?», — уточнил у Карлсона ведущий.

«Я начал с этого вопроса, но он прочитал мне тридцатиминутную лекцию о Екатерине Великой и древней Руси», — ответил журналист.

Вот о чем было интервью Путина

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор

Вот о чем было интервью Путина

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор

Ведущий также уточнил, почему Карлсон не говорил с Путиным «про свободу слова, про Навального, про убийства и про ограничения оппозиции перед выборами».

«Я не говорил о вещах, о которых говорят все остальные американские СМИ. Я провел свою жизнь, разговаривая с людьми, которые управляют разными странами. Каждый лидер убивает людей — включая лидера моей страны. Некоторые лидеры убивают больше других. Лидерство требует убийств, простите», — ответил журналист.

По словам Карлсона, он также пообщался с Путиным после окончания интервью не под запись. Cодержания этого разговора он не раскрыл.

Двухчасовое интервью Владимира Путина, записанное Такером Карлсоном в Кремле, были опубликовано в ночь на 9 февраля на ресурсах самого журналиста, включая его аккаунт в соцсети Х, а позже — и на сайте Кремля и в российских государственных СМИ. Российская пропаганда сопровождала Карлсона во время визита в Москву повсюду, отчитываясь обо всех его перемещениях. Спустя два дня после выхода интервью Путина пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оно собрало уже около просмотров.

А что думают об интервью в Кремле?

«Через клоунов можно передать сигналы в гримерку или буфет» Интервью Путина и Карлсона, из-за которого сошла с ума вся российская пропаганда, в Кремле считают довольно бесполезным — по крайней мере, для внутренней аудитории

А что думают об интервью в Кремле?

«Через клоунов можно передать сигналы в гримерку или буфет» Интервью Путина и Карлсона, из-за которого сошла с ума вся российская пропаганда, в Кремле считают довольно бесполезным — по крайней мере, для внутренней аудитории