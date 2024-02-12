Бывшие наемники ЧВК Вагнера принесли на патриотическое занятие в школу в Улан-Удэ флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили»

Бывшие наемники ЧВК Вагнера и ветераны из организации «Боевое братство» провели «урок мужества» в школе № 31 в Улан-Удэ для учащихся восьмых-девятых классов и кадетов-шестиклассников. Об этом сообщило издание «Люди Байкала», которое обратило внимание на публикацию школы во «ВКонтакте».

«На уроке школьники узнали о событиях из военной истории нашей Родины, о мужестве и героизме патриотов страны. Им продемонстрировали познавательный фильм и ответили на вопросы о », — говорится в публикации школы.

Как пишут «Люди Байкала», ученикам не назвали имен участников мероприятия, а только позывные — «Арман», «Галсон», «Гани» и «Драуг Ланспик». Один из них на протяжении «урока мужества» не снимал балаклаву, а еще двое — маски, которые закрывали нижнюю половину лица, пишут журналисты.

О том, что выступавшие перед школьниками «участники СВО» воевали в составе ЧВК Вагнер, в сообщении школы прямо не говорится. Однако «Важные истории» обратили внимание, что на фотографиях с «урока мужества» у некоторых из них на форме были шевроны ЧВК. Кроме того, они принесли в школу флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили. Группа Вагнера».

«Люди Байкала» отмечают, что участники мероприятия на фотографиях со школьниками показывали жест «Джамбо» — опознавательный знак ЧВК Вагнера, когда большой палец и мизинец подняты вверх, а остальные пальцы сжаты в кулак.

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