Выборы президента Финляндии выиграл Александр Стубб. Он заявил, что «путь к миру» в Украине лежит через поле боя

Новым президентом Финляндии станет бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Он одержал победу во втором туре президентских выборов над бывшим главой МИД Пеккой Хаависто.

После подсчета 100% бюллетеней, сообщает издание Yle, Стубб набрал 51,6% голосов, Хаависто — 48,4. Явка во втором туре составила 70,7% (в первом туре — 75%).

Хаависто поздравил Стубба с победой и назвал его «подходящим человеком» для работы президентом.

Стубб на пресс-конференции поздно вечером 11 февраля заявил, что избрание президентом — «величайшая честь в его жизни», передает BBC News. По его мнению, Финляндия «стоит на пороге новой эры, поскольку международные правила оспариваются с разных сторон».

Он отметил, что не видит возможности «политического диалога» с президентом РФ Владимиром Путиным, пока Россия ведет войну против Украины.

«Мы все хотим найти путь к миру, но мне кажется, что в данный момент этот путь лежит только через поле боя», — сказал Стубб. Он добавил, что в настоящее время «все, что нам нужно сделать, это оказать решительную поддержку Украине».

Александру Стуббу 55 лет. Он шел на выборы от правоцентристской «Национальной коалиции». Стубб занимал несколько министерских постов, а в 2014–2015 годах был премьер-министром Финляндии. В 2017 году он ушел из финской политики. Вернуться в политику его попросил лидер «Нацкоалиции» и действующий премьер Петтери Орпо, в том числе из-за войны в Украине и сложной ситуации в Европе.

В ходе трех конституционных реформ (в 1991, 2000 и 2012 годах) полномочия президента Финляндии заметно сократились. Глава государства, например, может распустить парламент, но только если его попросит об этом премьер-министр. А закон, который лидер страны отказался подписать, возвращается в парламент, где депутаты вправе принять его и без президентской подписи, если проект одобрит большинство из них.

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