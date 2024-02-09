Владимир Путин и Такер Карлсон во время интервью Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters / Scanpix / LETA

Бывший ведущий телеканала Fox News и любимец российской пропаганды Такер Карлсон опубликовал на своем сайте и в соцсети Х двухчасовое интервью Владимира Путина, ради которого журналист специально прилетел в Россию (российские независимые журналисты внутри страны работать не могут — их преследуют и сажают). В итоге Карлсон не задал практически ни одного острого вопроса, хотя обещал это сделать, — а Путину удалось вновь воспроизвести весь набор своих любимых тезисов, включая любительскую «историческую» речь об отношениях России и Украины (основные цитаты из интервью читайте здесь). Тем не менее интервью стало одной из главных новостных тем в России и мире. Вот что о беседе Путина и Карлсона пишут иностранные и российские СМИ.

Российская пропаганда очень пристально следила за перемещениями Такера Карлсона в России — эта кампания стала отдельным мемом. Так же активно государственные СМИ продвигали само интервью Путина. Беседу президента с журналистом не менее трех раз публиковали в различных видах: сначала высказывания Путина просто цитировали, затем СМИ уведомили читателей о том, что расшифровка интервью появилась на сайте Кремля, и наконец опубликовали полную русскоязычную версию двухчасовой беседы. Агентство ТАСС даже запустило прямую трансляцию записи интервью рано утром 9 февраля. Прокремлевский телеграм-канал Mash после выхода интервью назвал его «главным событием мира прямо сейчас».

Важной темой для российской пропаганды стали «просмотры интервью» Путина. Государственные агентства с первых минут следят за этим показателем в соцсети Х. Так, к моменту публикации этого материала пост Такера в соцсети Х с интервью Путина посмотрели 86,6 миллиона раз, в то время как на YouTube за 11 часов с момента публикации ролик набрал лишь 4,3 миллиона просмотров. Однако говорить о просмотрах интервью в данном случае некорректно. Ранее на это неоднократно обращал внимание медиаэксперт и издатель рассылки «Сигнал» Александр Амзин. В действительности число просмотров под постом в Х числа просмотров видео или даже числа прочтений самого поста.

Российским СМИ также было важно отметить, что интервью заинтересовало зрителей и иностранных журналистов. Так, пропаганда обратила внимание, что тема Putin вошла в актуальные темы соцсети Х (на момент публикации этого материала соцсеть насчитала почти полтора миллиона постов с упоминанием российского президента, — прим. «Медузы»). Кроме того, государственные информационные агентства обратили внимание на публикацию основателя Х Илона Маска, который перепостил интервью и написал, что тоже смотрит интервью с Путиным.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о том, кто такой Такер Карлсон и почему его так любит российская пропаганда

Все эпизоды Такер Карлсон, Такер Карлсон, Такер Карлсон… Да кто такой этот ваш Такер Карлсон?! И почему российская пропаганда прожужжала им все уши? 00:00 32:47

Сам Такер Карлсон рассказал, что для записи интервью он пробыл в Кремле пять часов, а президент России опоздал на встречу на два часа. После беседы телеведущий назвал Путина умным человеком и заявил, что отвержение России Западом «глубоко ранило» российского президента. «Он очень расстроен этим, его глаза сверкали», — заявил Карлсон. По мнению журналиста, Россия не занимается экспансией, потому что она уже и «так огромна», а «идеологические лжецы, управляющие Госдепом», хотят сделать из Путина Гитлера.

Карлсон добавил, что Россия не уступит Крым ради мирного соглашения с Украиной. «Вам может не нравиться этот факт, но Путин начнет ядерную войну, чтобы не отдавать Крым. И Крым был причиной начала войны в феврале 2022 года», — сказал ведущий.

Такер Карлсон ждет Владимира Путина в Кремле Gavril / EPA / Scanpix / LETA

«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — прокомментировал интервью Путина замглавы Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Один из главных провоенных телеграм-каналов «Рыбарь» заявил, что интервью Путина американскому телеведущему «возымело эффект разорвавшейся бомбы». Авторы канала считают, что интервью было спланированным и организованным заранее, отметив «многогранные и неочевидные намеки и отсылки».

Главный редактор RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в свою очередь пожаловалась, что Карлсон не поговорил с Путиным о консервативных ценностях: «Это и его конек — и начальника в первую очередь, конечно. Это то единственное, на чем сейчас Россия может и должна строить идеологию вовне».

«Говорят, что во многих школах сегодня вместо уроков все дружно смотрят интервью президента России Владимира Путина. Как и весь мир. Ни одного лидера любой другой страны так не ждут во всем мире, как нашего. Горжусь», — написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Несмотря на то, что российские СМИ активно цитируют фрагменты из публикаций западных коллег, ни в одном ведущем иностранном СМИ беседа Путина с Карлсоном не стала главной новостью. Большинство американских и европейских изданий сделали акцент на высказываниях Путина об арестованном в России журналисте The Wall Street Journal . В частности, об этом написали сама The Wall Street Journal, The New York Times, Politico, CNN, BBC, Associated Press и Financial Times.

Другими высказываниями, которые заинтересовали западную прессу, стали заявления Путина о том, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, но не заинтересована в расширении конфликта на территорию Польши и Латвии (Reuters, Spiegel и Le Monde) , Также СМИ цитировали слова Путина о поставках западного оружия Украине (Bloomberg, The Guardian и The Washington Post).

The Wall Street Journal пишет, что Карлсон опубликовал интервью с Путиным в «переломный момент». Издание напоминает, что миллиарды долларов помощи Украине застряли в конгрессе США из-за внутриполитических разногласий, в то время, как российские войска продвигаются вперед на поле боя, а ВСУ страдают от острой нехватки боеприпасов и вооружений.

«Интервью дало Путину шанс укрепить свой авторитет внутри страны и продемонстрировать, что он все еще может заявить о себе на Западе, всего за месяц до президентских выборов, которые, как ожидается, дадут ему еще шесть лет у власти», — отмечает газета.

Поговорив с российским президентом, Карлсон позволил Путину расширить возможное представление о России как защитницы традиционных ценностей, пишет The New York Times. Газета также считает, что призывы Путина к США заключить мирное соглашение по Украине — это попытка президента РФ напрямую обратиться к американским консерваторам, которые выступают против продолжения поддержки Украины.

По мнению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, интервью Путина Карлсону вряд ли заставит американцев поменять мнение о войне в Украине. «Помните, вы слушаете Владимира Путина. Не стоит принимать за чистую монету все, что он говорит», — добавил чиновник.

Путин полностью руководил этой беседой, а его собеседник большую часть интервью не произнес ни слова, пишет BBC. Немецкий Spiegel отмечает, что интервью Путина Карлсону — «первый обстоятельный разговор» президента России с американским журналистом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Вместо того, чтобы оказать давление на Путина по многим вопросам, включая заслуживающие доверия обвинения России в совершении военных преступлений и тюремное заключение лидера оппозиции Алексея Навального, Карлсон предоставил автократу площадку для манипуляций публикой и изложения своей версии истории», — отметил американский телеканал CNN. Британский The Guardian назвал интервью с Путиным «новым уровнем позора» для Карлсона.

Владимир Путин во время беседы с Такером Карлсоном Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters / Scanpix / LETA

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя западную реакцию на интервью президента РФ, заявил, что на Западе будут очень внимательно изучать и анализировать беседу Путина с Карлсоном:

Там [в США] такое профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону. Там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. Они разделены жестко по критериям поддержки партии, одной из двух. Поэтому, конечно, определенная ревность профессиональная присутствует, но со временем последует глубокий анализ этого интервью.

Песков утверждает, что Карлсон заранее не согласовал с Кремлем вопросы для интервью, а после его выхода администрация президента получила «несколько десятков запросов» об интервью с Путиным от СМИ из крупнейших стран мира. «Для нас всегда самое главное — это реакция наших людей, — также сказал он. — Самое ценное и самое важное — чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью».

Российские пользователи соцсетей ответили на это мемами.

Российские независимые СМИ обратили внимание на ошибки и неточности в интервью Путина, а также на то, как пропаганда освещает это событие. В частности, как пишет «Дождь», Путин заявил, что отец Владимира Зеленского «воевал с фашистами». На самом деле Александр Зеленский родился в 1947 году, через два года после окончания Второй мировой войны. Вероятно, Путин оговорился, имея в виду деда Зеленского, который действительно воевал.

Главные цитаты из интервью Путина

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор

Главные цитаты из интервью Путина

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор