Бывшая сотрудница Джо Байдена, обвинявшая его в домогательствах, приехала в Москву и дала пресс-конференцию в студии «России сегодня» Рядом сидела Мария Бутина

Тара Рид Donald Thompson / AP / Scanpix / LETA

Американка Тара Рид, обвинявшая Джо Байдена в домогательствах, приехала в Москву и дала пресс-конференцию в студии российской пропагандистской медиагруппы «Россия сегодня». Она заявила, что не чувствует себя в безопасности в США, выразила сожаление по поводу поддержки, которую американское правительство оказывает Украине, и сообщила, что собирается просить о предоставлении российского гражданства.

Тара Рид в студии «России сегодня» сидела перед камерами рядом с Марией Бутиной — депутатом Госдумы, которая отбыла тюремный срок в США по обвинению в сговоре в интересах России и в лоббистской деятельности без регистрации. Рид поблагодарила Бутину за поддержку и заявила, что теперь, находясь в России, «чувствует, что находится под защитой и в безопасности».

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«Обращаюсь к моим братьям и сестрам в России. Сожалею, что американские элиты заняли такую агрессивную позицию. Знайте, что большинство американцев хотят быть вашими друзьями и надеются, что мы снова сможем быть вместе», — заявила Тара Рид.

Тара Рид в 2020 году, во время избирательной кампании в США, обвинила Джо Байдена в домогательствах. На тот момент он был сенатором — и баллотировался в президенты. Рид в 1990-х годах недолго работала помощницей в его офисе.

В апреле 2020 года Рид подала в полицию заявление о посягательстве на половую неприкосновенность — при этом в заявлении не было указано, кого именно она обвиняет. Журналистам она сказала, что это был Джо Байден — и он якобы домогался ее в 1993 году, когда она работала в его офисе.

В избирательном штабе Байдена ответили, что это ложь. Никаких официальных обвинений Байдену предъявлено не было. Как пишет The New York Times, журналисты поговорили с двумя десятками сотрудников Байдена, которые работали с ним в начале 1990-х годов, — никто из них не подтвердил обвинения со стороны Тары Рид и не выдвинул никаких обвинений со своей стороны.

В 2021 году Тара Рид завела ютьюб-канал (у него примерно 2,5 тысячи подписчиков), в описании которого говорится, что она «всю свою жизнь говорила правду, чтобы защитить тех, у кого нет голоса, и продолжает это делать, описывая свой опыт пережитой травмы». Она также выпустила книгу о том, как якобы подвергалась домогательствам.

Один из тех, с кем Тара Рид записала интервью для ютьюб-канала — заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Еще раньше — в 2018 году — она опубликовала пост на платформе Medium, в котором говорилось, что Владимир Путин «за десятилетие превратил хаотическую и несостоятельную нацию в яркую, творческую и экономически сильную». Позднее она удалила этот пост.

В феврале 2023 года РИА Новости цитировало Тару Рид в своем сообщении об акции против поддержки Украины в Вашингтоне (агентство сообщало, что на акцию собрались «около сотни человек»). «Россия — не враг, Китай — не враг. Враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена», — такие слова Тары Рид проводило главное российское пропагандистское агентство.

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