Бывшая сотрудница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. В штабе политика назвали это неправдой

Предвыборный штаб бывшего вице-президента США Джо Байдена отверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые против него выдвинула бывшая сотрудница Тара Рид.

«Такие заявления должны быть тщательно проверены независимой прессой. Что ясно с этим заявлением — это неправда. Этого никогда не происходило», — заявила в интервью Associated Press директор по коммуникациям кампании Байдена Кейт Бэдингфилд.

Тара Рид, начиная с 25 марта, дала несколько интервью, где заявила, что Джо Байден домогался ее в 1993 году, когда она недолго работала помощницей в его офисе в Сенате. 9 апреля Рид подала в полицию заявление о том, что стала жертвой посягательства на половую неприкосновенность со стороны неназванного человека. Имя Байдена в заявлении не упоминается, но Рид сказала, что речь идет именно о нем.

Тара Рид утверждает, что ее руководитель попросил отнести Байдену спортивную сумку, а, когда она это сделала, Байден прижал ее к стене в подвале здания на Капитолийском холме в Вашингтоне, проник в нее пальцами и попытался поцеловать. Рид заявила, что, когда она отстранилась от Байдена, тот выглядел шокированным и удивленным. По словам Рид, после случившегося она говорила о том, что стала жертвой сексуального домогательства, на встречах с вышестоящими сотрудниками.

Люди, работавшие в офисе политика в то же время, что и Рид, заявили, что не помнят такого инцидента или подобного поведения со стороны Байдена по отношению к Таре Рид или другим женщинам.

Тара Рид была одной из восьми женщин, которые в 2019 году обвинили Джо Байдена в «неуместных прикосновениях», в том числе в поцелуях и объятиях. Тара Рид, в частности, говорила, что Байден публично погладил ее шею, взял ее волосы в свои пальцы и дотронулся до нее так, что она почувствовала себя неловко. При этом ранее Рид не говорила о том, что стала жертвой посягательства на половую неприкосновенность.

77-летний Джо Байден — единственный претендент на пост президента США от Демократической партии. Официально его кандидатуру планируют выдвинуть на партийном съезде в августе 2020 года.