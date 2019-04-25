Хиллари 2.0. Самый популярный кандидат от демократов Джо Байден объявил об участии в выборах президента США

Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix / LETA

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил, что собирается участвовать в выборах президента в третий раз. В своем видеообращении 76-летний Байден заявил, что решил баллотироваться в 2020 году, чтобы сражаться «за душу народа».

«Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет в Белом доме, он в корне и навсегда изменит характер народа — изменит то, кто мы есть. Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит», — сказал Байден. По его мнению, на карту поставлены «основные ценности нашей нации, наше положение в мире, наша демократия, все то, что сделало Америку Америкой».

Joe Biden For President: America Is An Idea Joe Biden

Трамп назвал Байдена «спящим Джо», которому придется иметь дело с «нездоровыми идеями»

Дональд Трамп через твиттер поприветствовал выдвижение Джо Байдена. «Добро пожаловать в гонку, сонный Джо, — написал Трамп. — Я только надеюсь, что у вас хватит интеллекта, — а это давно под вопросом, — чтобы успешно провести первичные выборы. Это будет отвратительно — вам придется иметь дело с людьми, у которых голова забита поистине нездоровыми и сумасшедшими идеями. Но если у вас получится, увидимся у стартовых ворот».

Байден восемь лет был вице-президентом при Обаме. Его главный соперник — Берни Сандерс

С 2009 по 2017 год Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, но тот не стал напрямую поддерживать его выдвижение. Пресс-секретарь 44-го президента Кэти Хилл выступила со сдержанным заявлением: «Президент Обама давно говорил, что выбор Джо Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента в 2008 году был одним из лучших решений, которые он когда-либо принимал». Издание Politico напоминает, что в 2016 году Обама также не стал поддерживать никого из демократов во время президентских праймериз, среди кандидатов на которых была Хиллари Клинтон, работавшая при нем главой Госдепартамента в 2009-2013 годах.

Байден объявил о своем участии в президентской кампании после того, как в марте и апреле несколько женщин обвинили его в «неуместных прикосновениях» (но не в сексуальных домогательствах или сексуальном насилии). Бывший вице-президент утверждал, что его прикосновения, на которые пожаловались женщины, были жестами поддержки. Он пообещал, что в будущем будет с большим уважением относиться к чужому личному пространству.

Согласно опросам, Джо Байден — самый популярный из возможных кандидатов от демократов. Его главным соперником на партийных праймериз может стать сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который выдвигался на выборах 2016 года и считается представителем крайне левого лагеря в Демократической партии.

Всего Байдену, отмечает Associated Press, предстоит конкурировать с по меньшей мере с двадцатью демократами. В числе его соперников— мэр города Саут-Бенд в Индиане, открытый гей Пит Буттиджидж, заявляющий о себе как о защитнике христианских ценностей, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, отстаивающая интересы среднего класса в борьбе с корпорациями, и сенатор от Калифорнии Камала Харрис, известная жесткой манерой ведения политических дебатов. На всех этих политиков Трамп намекнул в своем твите, говоря о том, что у них «сумасшедшие идеи».

Байден известен жесткой линией в отношении России и лично Путина

Байден ранее выступал против строительства стены на границе с Мексикой, которая остается одной из главных декларируемых целей Трампа. По его словам, США нужна безопасность границ, но не стена между странами. При этом в 2006 году, будучи сенатором от штата Дэлавер, голосовал за закон, предусматривающий строительство 1125-километрового заграждения на границе с Мексикой, напоминает Business Insider.

Он также известен жесткой позицией по отношению к России, которую он занимал еще в бытность вице-президентом. Foreign Policy напоминает, что он выступал за персональные санкции против президента России Владимира Путина, у которого, по собственным словам, «не увидел души». В феврале 2019 года на Мюнхенской конференции по безопасности Байден раскритиковал внешнеполитический курс Трампа, сказав, что США должны оставаться верны своим союзникам, а при нынешней администрации страна «оторвалась от мира и своих лидерских обязанностей».

В 2016 году отказ Байдена от выдвижения в президенты позволил Хиллари Клинтон стать главным кандидатом от Демократической партии. Сейчас некоторые СМИ называют Байдена «Хиллари Клинтон 2.0», полагая, что он станет удобной мишенью для Трампа и не сможет привлечь на свою стороны радикальную часть демократических избирателей, настроенную против истеблишмента. Издания Vox и The Intercept указывают, что Байден и Клинтон выступали за войну в Ираке и имели тесные связи с компаниями с Уолл-стрит. Кроме того, оба выдвигались в президенты и проигрывали внутрипартийные выборы — Клинтон в 2008 году, Байден в 1987 и 2008 годах.

Александр Бакланов