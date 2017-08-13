Беспорядки в Шарлотсвилле, где автомобиль врезался в толпу демонстрантов. Главное

Ультраправые активисты из разных городов 12 августа собрались в Шарлотсвилле, штат Виргиния, на акцию протеста. Предполагалось, что в марше примут участия 2000 — 6000 человек, что стало бы крупнейшим мероприятием такого рода, проведенным ультраправыми за последние годы. Накануне митинга в городе также прошло факельное шествие — его участники протестовали против планов городских властей снести статую генерала армии конфедератов Роберта Ли.

Перед маршем начались столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В Шарлотсвилле расположен кампус Университета Виргинии — и большинство жителей на выборах голосуют за демократов. В город, как предполагается, также приехали противники ультраправых из других городов. В столкновениях, происходивших в разных частях города, пострадали 15 человек . Марш, в итоге, власти города решили отменить.

В группу противников ультраправых врезался автомобиль. По предварительным данным, водитель намеренно совершил наезд на протестующих против марша ультраправых, собравшихся в двух кварталах от парка, где должен был проходить митинг. Погиб один человек, 19 получили ранения . Полиция сообщила, что погибшая — 32-летняя женщина, имя которой не разглашается до тех пор, пока о случившемся не будет уведомлена ее семья.

Водитель автомобиля задержан, ему предъявлены обвинения. За рулем автомобиля, врезавшегося в протестующих, находился 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший. Мать Филдса рассказала, что несколько дней назад он упоминал о намерении поехать на акцию ультраправых, не уточняя подробностей. Водителю планируют предъявить обвинения в убийстве второй степени, причинении тяжких телесных повреждении и оставлении места ДТП.

Разбился полицейский вертолет, летевший в Шарлотсвилл. Вертолет, направленный в Шарлотсвилл для помощи местной полиции, упал в лесу около города. Погибли два человека — пилот и лейтенант полиции, находившиеся в вертолете. Причины крушения выясняются.

В Шарлотсвилле введено чрезвычайное положение. Губернатор Виргинии Терри Маколифф объявил в городе режим ЧП и призвал немедленно прекратить беспорядки. «Расходитесь по домам. <…> Вы не нужны этому обществу. Позор вам, — заявил Маколифф. — Вы строите из себя патриотов, но на самом деле вы кто угодно, но не патриоты». Маколифф, представляющий Демократическую партию, также сообщил, что уже дважды обращался к президенту США Дональду Трампу, призывая выступить с инициативой движения, которое бы объединило жителей страны.

Президент США Дональд Трамп осудил насилие в Шарлотсвилле, но не ультраправых. В заявлении по поводу беспорядков в Шарлотсвилле Трамп, как отмечают американские СМИ, не стал напрямую осуждать ультраправых. Президент США, проводящий отпуск в гольф-клубе в Нью-Джерси, заявил о необходимости сохранения единства, а также подчеркнул, что «подобному насилию нет места в Америке».

Заявлением Трампа остались недовольны как демократы, так и республиканцы. «Господин президент, мы должны называть зло по имени! Это были расисты и внутренний терроризм», — написал сенатор-республиканец Кори Гарднер. Бывший госсекретарь, демократ Джон Керри также заявил, что произошедшее в Шарлотсвилле должно быть названо тем, «чем оно является на самом деле — ненавистью, злом, расизмом и доморощенным экстремизмом».

Посольство РФ в США рекомендовало россиянам не ездить в Шарлотсвилл. «До полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП» россиянам следует воздержаться от посещения этого города, говорится в распространенном дипмиссией сообщении.