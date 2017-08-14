Дональд Трамп: «У ксенофобов нет ничего общего с американскими идеалами»

Через два дня после смерти активистки на антифашистском марше Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором заявил, что у «ку-клукс-клановцев» и ксенофобов нет ничего общего с американскими идеалами. В первых заявлениях в связи с событиями в Шарлотсвилле Трамп осуждал насилие в городе, но не говорил, кто именно несет за него ответственность. Американская пресса и общественность призывала Трампа напрямую сказать, что в городе прошел марш неонацистких группировок и сторонников идей о превосходстве белой расы.