В твиттере начали выкладывать имена участников расистского марша в Шарлотсвилле. Одного уже уволили с работы

Участники марша «Объединим правых» («Unite the Right») в Шарлотсвилле, который закончился столкновениями и гибелью участницы антифашистской акции, не скрывали своих лиц — и шествовали с неонацистской и расистской символикой. Сразу после акции в твиттере начали публиковать фотографии участников марша ультраправых, а также их настоящие имена; одного из них уволили с работы. «Медуза» рассказывает, как в твиттере борются с расистами — и что по этому поводу говорят сами участники марша.

Твиттер-аккаунт Yes, Youʼre Racist был зарегистрирован в 2012 году; его анонимный автор идентифицирует участников акций ультраправых — и сообщает об их взглядах в учебные заведения и на работу. Деятельность этого твиттера поддерживают другие пользователи через сайт Patreon.com, который предоставляет услуги краудфандинга для создателей различного контента.

В твиттере публикуют только имена и фотографии участников ультраправых мероприятий — но не телефоны и другую персональную информацию; таким образом автору удается соблюдать правила пользования платформой. Ведущий Yes, Youʼre Racist во многом полагается на сведения, добытые его подписчиками, а также на технологию распознавания лиц FindFace.

Марш американских ультраправых в Шарлотсвилле, штат Виргиния, был намечен на субботу, 12 августа. За день до этого в городе прошло факельное шествие ультраправых, протестовавших против сноса памятника генералу армии конфедератов Роберту Ли. Факельное шествие прошло без инцидентов. Однако на марш в субботу вышли и активисты антифашистских движений — в итоге начались столкновения с полицией, а один из участников акции ультраправых въехал в толпу своих идеологических противников на автомобиле. Десятки человек пострадали, одна женщина — участница антифашистской акции — погибла.

Многие участники субботнего марша в Шарлотсвилле сами открыто писали в соцсетях, что собираются в нем участвовать, — тем не менее публикация имен в твиттере Yes, Youʼre Racist им не понравилась. 20-летний студент из Университета Невады Питер Свьетанович, ходивший на факельное шествие, считает, что его совершенно несправедливо в соцсетях и газетах называют «злобным расистом»; он утверждает, что протестовал лишь против сноса памятника генералу Ли.

Свьетанович подчеркивает, что генерал Ли, воевавший на стороне южан во время Гражданской войны в США, не был «безупречным человеком», хотя его стоит уважать, как и любого, кто боролся за Америку и помогал создавать ее (генерал Роберт Ли, помимо прочего, известен тем, что подвергал беглых рабов пыткам и принципиально разделял семьи, продавая жен, мужей и детей чернокожих, находившихся в его собственности). Себя Питер называет «белым националистом» и отмечает, что просто хочет «сохранить наследие европейской белой культуры» в США. В Штатах в 2017 году действительно усилилась борьба с памятниками, связанными с историей Конфедерации, поскольку многими американцами они воспринимаются как символ расизма и рабовладения.

This angry young man is Peter Cvjetanovic, a student at @unevadareno pic.twitter.com/7rLGJkcT3o — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) August 12, 2017

Университет Невады, где учится Свьетанович, опубликовал заявление, в котором призвал решать конфликты мирным путем и спокойно обсуждать позиции, а не прибегать к насилию. На призывы отчислить студента университет не ответил; сам Свьетанович полагает, что выгонять его не за что.

Другой участник ультраправой акции Коул Уайт в результате публикации в твиттере Yes, Youʼre Racist был уволен. Сеть заведений Top Dog в калифорнийском Беркли, где он работал, объявила об этом, прямо связав свое решение с участием Уайта в акции в Шарлотсвилле. Уайт пока никак не комментировал свое участие в акции и последовавшее за этим увольнение.

Создатель Yes, Youʼre Racist планирует продолжать свою деятельность, хотя его и критикуют за то, что он добивается преследования людей за выражение их личного мнения. Это право охраняется конституцией США и, например, позволяет безнаказанно демонстрировать свастику. Критики анонимного твиттера также настаивают, что акция ультраправых проводилась законно. Автор Yes, Youʼre Racist утверждает, что ему угрожают альт-правые с сайта 4chan.