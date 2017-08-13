Около Шарлотсвилла, где произошли беспорядки, разбился полицейский вертолет. Погибли два человека

Около города Шарлотсвилл в Виргинии, где произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками, разбился полицейский вертолет. Два человека, находившиеся на борту, погибли.

Вертолет, сообщило управление полиции штата, направлялся в Шарлотсвилл для оказания помощи в операции по восстановлению правопорядка в городе.

Вертолет упал в лесу, говорится в сообщении полиции. Лейтенант Х. Джей Каллен и пилот Берк M.M. Бэйтс погибли на месте происшествия.

Авиационные власти и правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств крушения вертолета, сообщила полиция, не став пока выдвигать никаких версий произошедшего.