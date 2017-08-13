Около Шарлотсвилла, где произошли беспорядки, разбился полицейский вертолет. Погибли два человека
Около города Шарлотсвилл в Виргинии, где произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками, разбился полицейский вертолет. Два человека, находившиеся на борту, погибли.
Вертолет, сообщило управление полиции штата, направлялся в Шарлотсвилл для оказания помощи в операции по восстановлению правопорядка в городе.
Вертолет упал в лесу, говорится в сообщении полиции. Лейтенант Х. Джей Каллен и пилот Берк M.M. Бэйтс погибли на месте происшествия.
Опубликовано Charlottesville Police Department 12 августа 2017 г.
Авиационные власти и правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств крушения вертолета, сообщила полиция, не став пока выдвигать никаких версий произошедшего.
12 августа в Шарлотсвилле в Виргинии прошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В результате столкновений пострадали 15 человек.
Еще 19 человек получили ранения и один погиб, когда в группу противников ультраправых врезался автомобиль. Водитель автомобиля — 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший — задержан по подозрению в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места ДТП.
По словам матери Филдса, он сообщал ей о планах пойти на «некую акцию ультраправых», не уточняя никак подробностей.
Губернатор Виргинии Терри Маколифф ввел в Шарлотсвилле режим чрезвычайной ситуации и призвал участников беспорядков «разойтись по домам».