В Шарлотсвилле, где машина врезалась в толпу демонстрантов, погиб один человек, 19 пострадали

ABC News
19:40, 12 августа 2017
Надежный источник

В Шарлотсвилле, где 12 августа машина врезалась в толпу демонстрантов, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщил мэр города Майк Сигнер.

В местной больнице подтвердили Associated Press гибель человека в результате происшествия. Пострадали 19 человек.

Ранее в полиции заявили, что некоторые находятся в критическом состоянии.

12 августа в Шарлотсвилле в Виргинии прошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. На одной из улиц в толпу демонстрантов врезалась машина. Судя по видеозаписям с места происшествия, после наезда на людей водитель дал задний ход и скрылся; информации о его задержании нет.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Ультраправые активисты собрались в Шарлотсвилле, чтобы протестовать против планов городских властей снести статую генерала армии конфедератов Роберта Ли. 11 августа они провели факельное шествие в кампусе Университета Виргинии.

В штате из-за столкновений между ультраправыми и их противниками было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп после известия о наезде машины на демонстрантов выступил с осуждением «проявлений ненависти, нетерпимости и насилия» в Шарлотсвилле.

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