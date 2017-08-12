В Шарлотсвилле, где машина врезалась в толпу демонстрантов, погиб один человек, 19 пострадали

В Шарлотсвилле, где 12 августа машина врезалась в толпу демонстрантов, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщил мэр города Майк Сигнер.

В местной больнице подтвердили Associated Press гибель человека в результате происшествия. Пострадали 19 человек.

BREAKING: Hospital official says one dead, 19 injured after car plows into a group of protesters in downtown Charlottesville, Va. — The Associated Press (@AP) August 12, 2017

Ранее в полиции заявили, что некоторые находятся в критическом состоянии.

12 августа в Шарлотсвилле в Виргинии прошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. На одной из улиц в толпу демонстрантов врезалась машина. Судя по видеозаписям с места происшествия, после наезда на людей водитель дал задний ход и скрылся; информации о его задержании нет.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) August 12, 2017

Video from the scene after car plowed into crowd at white nationalist rally in Virginia https://t.co/rHKEqT1oZJ pic.twitter.com/6nzVs8BYct — Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2017

Ультраправые активисты собрались в Шарлотсвилле, чтобы протестовать против планов городских властей снести статую генерала армии конфедератов Роберта Ли. 11 августа они провели факельное шествие в кампусе Университета Виргинии.

В штате из-за столкновений между ультраправыми и их противниками было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп после известия о наезде машины на демонстрантов выступил с осуждением «проявлений ненависти, нетерпимости и насилия» в Шарлотсвилле.