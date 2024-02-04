В Украине произошел сбой в работе сервиса госуслуг «Дiя». Он не справился с нагрузкой во время отбора на «Евровидение»
В работе украинского сервиса госуслуг «Дiя» вечером 3 февраля произошел масштабный сбой.
Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает УНИАН, объявил, что причиной сбоя стала огромная нагрузка на сервис во время отбора представителя страны для участия в конкурсе «Евровидение».
В секунду сервис получал около 15 тысяч запросов. Годом ранее, пишет «Громадське», во время голосования на национальном отборе на «Евровидение» на пике было около 800 запросов в секунду.
Из-за сбоя объявление результатов отбора было отложено, а срок голосования продлен до вечера 4 февраля. На то, чтобы представлять Украину на конкурсе претендуют 11 человек, в том числе, Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil и ANKA.
К утру воскресенья работа сервиса госуслуг была восстановлена.
«Евровидение-2024» пройдет в Мальме (Швеция) 7-11 мая.
В 2022 году песенный конкурс «Евровидение» выиграла украинская группа Kalush Orchestra.
По правилам «Евровидения» в 2023 году страной-хозяйкой конкурса должна была стать Украина. Однако из-за продолжающегося российского вторжения «Евровидение-2023» проводили в Великобритании.