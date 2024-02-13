Мэр Вологды анонсировал бесплатный показ интервью Путина в кинотеатре, потому что «не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете»

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут на большом экране городского кинотеатра «Ленком».

По словам Воропанова, интервью Путина «все еще обсуждают во всем мире», а его просмотры в «иностранных социальных сетях зашкаливают — более миллиарда». «Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете», — добавил Воропанов, сказав, что интервью покажут «конечно, бесплатно».

Ранее, как отмечает телеграм-канал «7×7», показать интервью Путина на большом экране также предложил спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев. «Я смотрел интервью нашего президента полностью, но в медиапространстве есть отдельные части беседы, трактуемые по-разному, иногда в отрыве от контекста. Было бы правильно показывать видео на больших экранах и целиком», — заявил он. По его мнению, показы могли бы также быть «полезны школьникам в рамках образовательной программы».

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон записал двухчасовое интервью Владимира Путина в начале февраля в Кремле. В ночь на 9 февраля его опубликовали на сайте Карлсона и в его аккаунтах в ютьюбе и иксе, а позже — на сайте Кремля и в российских государственных СМИ.

Российская пропаганда в течение всего времени, проведенного Карлсоном в Москве, подробно отчитывалась о всех его перемещениях. Спустя два дня после выхода интервью главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оно собрало уже около просмотров.

В ходе интервью Карлсон не задавал Путину острых вопросов, например, о военных преступлениях российской армии в Украине или о преследовании оппозиции и цензуре в России. Сам журналист позже пояснил, что «не говорил о вещах, о которых говорят все американские СМИ».

что рассказал карлсон об интервью с путиным

«Я не говорил о том, о чем говорят все американские СМИ. Каждый лидер убивает людей» Такер Карлсон объяснился, почему не задал Путину вопросов о Навальном и политических убийствах в России

что рассказал карлсон об интервью с путиным

«Я не говорил о том, о чем говорят все американские СМИ. Каждый лидер убивает людей» Такер Карлсон объяснился, почему не задал Путину вопросов о Навальном и политических убийствах в России