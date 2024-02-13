«Медиазона» изучила всю базу розыска российского МВД Оказывается, в ней есть десятки европейских политиков, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас Olivier Matthys / EPA / Scanpix / LETA

Журналисты «Медиазоны» скачали с сайта МВД всю базу розыска, который ведут российские правоохранительные органы. Весь набор данных выложен на Github, а поиск по базе доступен на сайте издания.

В общей сложности на начало февраля 2024 года в базе МВД содержатся более 96 тысяч карточек. Изучив их, журналисты выяснили, что в России объявлены в розыск десятки европейских политиков, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также высокопоставленных украинских военных и предполагаемых «иностранных наемников» в ВСУ.

Преимущественно силовики разыскивают граждан России и стран бывшего СССР — на иностранцев приходится всего 2% от общего числа карточек. Четверть из этих карточек закреплена за московскими УВД. Например, председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, ищут в УВД по Восточному административному округу, а пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна, заочно арестованного по делу о содействии терроризму, разыскивает УВД по Центральному административному округу Москвы.

Всего за московскими отделами полиции закреплены карточки более чем 700 иностранцев. Самая многочисленная группа разыскиваемых — украинцы. «Медиазона» обнаружила в этом списке как минимум 176 граждан Украины, которых заочно преследуют за участие в войне, близость к властям страны или даже за публичные высказывания. Например, в российском розыске находятся три бывших министра обороны Украины, три бывших главнокомандующих ВСУ (в том числе Валерий Залужный), бывшие депутаты Верховной рады и другие чиновники и генералы.

При этом, как обратила внимание «Медиазона», российские следователи не ограничиваются только украинскими военными и чиновниками. Например, в октябре 2023 года был заочно арестован фермер, который записал обращение в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. До этого Басманный суд Москвы вынес заочный приговор телеведущей Марии Ефросининой за посты в инстаграме, а еще три украинских телеведущих — Наталья Мосейчук, Янина Соколова и Фахрудин Шарафмал — были заочно арестованы.

Кроме того, российские власти объявляют в розыск иностранцев, которых они считают воюющими на стороне ВСУ «наемниками». Так, в начале февраля СК РФ отчитался о расследовании уголовных дел в отношении 593 иностранцев из 46 стран, якобы воющих на стороне Украины. «Медиазона» смогла обнаружить в базе МВД только 396 человек из 36 стран. С чем связано это расхождение, неясно. Журналисты полагают, что не все «наемники» были объявлены в розыск.

По данным издания, в российском розыске за службу в украинской армии оказалось больше всего граждан Грузии — 100 человек. Следом идут граждане Великобритании и Беларуси — 93 и 62 человека соответственно. Издание обращает внимание, что в розыск были объявлены 257 человек из списка наемников, опубликованного телеграм-каналом «Рыбарь». «Медиазоне» не удалось отследить происхождение этого списка, а также установить, существуют ли в реальности упомянутые в нем люди.

Среди европейских политиков и чиновников российские следователи объявили в розыск 59 из 68 депутатов парламента Латвии, проголосовавших за выход из договора с Россией о сохранении мемориалов. Более того, именно из-за решения о сносе памятника советским воинам — освободителям Риги были объявлены в розыск 15 муниципальных депутатов столицы Латвии. Также в российском розыске оказались бывшая министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, министр сельского хозяйства Армандс Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Журналисты полагают, что все они были объявлены в розыск в связи со сносом советских памятников.

Похожая ситуация наблюдается и с Литвой. «Медиазона» обнаружила, что после сноса памятника советским солдатам в Клайпеде российские власти объявили в розыск 25 человек, в том числе мэра города Арвидаса Вайткуса, его заместителя, 13 членов городского совета, а также чиновников и двух историков, которые публично поддержали снос. После решения о демонтаже памятника советским солдатам в Вильнюсе в розыск попали шесть депутатов горсовета, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Как полагают журналисты, по аналогичным причинам в российском розыске могли оказаться мэр польского Валбжиха Роман Шелемей, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенду, а также мэры и депутаты городских советов украинских Луцка и Ровно.

По какой логике следователи выбирают виновных в сносе советских памятников, неясно. Но в розыск они, как правило, попадают после публичных заявлений и поручений главы СК РФ Александра Бастрыкина. В частности, в конце 2022 года Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку после демонтажа мемориала в виде танка Т-34 в Нарве и других советских памятников. Именно после этого, как пишет «Медиазона», российские власти впервые в истории объявили в розыск главу другого государства — премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Вместе с ней российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа.

Ранее о розыске Каи Каллас в России официально не сообщалось. После публикации «Медиазоны» новость подхватили российские государственные СМИ. Так, например, агентство ТАСС сообщило, что Каллас и Петеркоп находятся в розыске по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, однако сослалось на собственные «источники в правоохранительных органах».

После этого новость стали комментировать чиновники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эстонские власти «ответственными за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью». А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что объявление в розыск Каи Каллас — «это только начало», потому что «за преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

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