Российский суд заочно приговорил украинскую телеведущую Марию Ефросинину к семи годам колонии по делу о распространении «фейков»

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Марию Ефросинину к семи годам колонии, признав ее виновной в распространении «фейков» про российскую армию «по мотивам политической ненависти».

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда, в приговоре также прописан запрет журналистке «администрировать страницы в интернете в течение трех лет».

Обвинение запрашивало для Ефросининой семь лет колонии общего режима, но попросило суд принять во внимание, что у нее есть маленький ребенок.

Мария Ефросинина — уроженка Керчи. Сейчас она сотрудничает с украинским «Новым каналом». В 2022 году Ефросинина вела украинский национальный отбор на конкурс «Евровидение», пишет «Медиазона».

Дело в отношении Ефросининой в России завели в апреле 2022 года. Поводом стали посты в ее инстаграме. В январе 2023 года Ефросинину внесли в российский список террористов и экстремистов. «Спасибо за поздравления — их больше, чем в день рождения. Слава Украине», — прокомментировала тогда эти новости телеведущая. Потом правоохранительные органы РФ объявили Ефросинину в розыск, а в мае — заочно арестовали.