Российские телеграм-каналы сообщили об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области. Они утверждают, что погибли десятки или даже сотни украинских военных В ВСУ назвали сообщения дезинформацией, с помощью которой Россия «отвлекает внимание от своих колоссальных потерь»

Днем 13 февраля российские «военкоры» и Z-каналы сообщили об ударе российских войск по учебному полигону ВСУ в городе Селидово Покровского района Донецкой области. По их данным, удар привел к гибели сотен украинских военных. В ВСУ назвали сообщения дезинформацией.

Одним из первых об ударе по Селидово сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. В своем телеграм-канале он написал, что полигон «превратился в мясорубку» и назвал нового главкома ВСУ Александра Сырского « ». Еще один российский «военкор», Юрий Котенок, сообщил о «нескольких десятках двухсотых» и более чем сотне раненых. Он выразил мнение, что удар в украинских пабликах «будут максимально замалчивать», поскольку для Сырского это «очень плохая история».

Телеграм-канал Mash без ссылок на источники утверждал, что в Селидово располагались около полутора тысяч военнослужащих ВСУ, которые проходили боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Число убитых и раненых Mash оценил (также без указания источников) в диапазоне от 300 до 1500 человек.

Об ударе по Селидово также сообщило государственное агентство ТАСС — со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Мосийчук написал про удар по Селидово у себя в телеграм-канале, заявив, что там «были прилеты» и что «по погибшим и раненым точной информации пока нет». Бывший депутат не уточнил, откуда у него есть данные об атаке.

Телеграм-канал «Рыбарь» написал, что российские войска днем 13 февраля нанесли серию ударов по целям в Селидово и поразили «крупный пункт временной дислокации противника». По данным «Рыбаря» (об этом же пишут и другие «военкоры»), удар был нанесен ракетой комплекса «Искандер» с использованием кассетных боеприпасов. Точного количества пострадавших телеграм-канал не приводил, отмечая что «подтвердить информацию о сотнях погибших весьма затруднительно». При этом, как утверждал «Рыбарь», вскоре после предполагаемого инцидента район был изолирован и там начались «облавы Службы безопасности Украины». На основании этого телеграм-канал сделал вывод, что там была поражена значимая цель: «либо большое скопление личного состава, либо высокопоставленные украинские офицеры».

В ВСУ на сообщения об ударе ответил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, назвавший их «российской дезинформацией».

«Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово в Донецкой области. Это российская . Таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на таврическом направлении», — заявил Тарнавский.

Комментируя обстрелы Покровского района, он сказал, что 13 февраля около 11 утра российские войска ударили из реактивной системы залпового огня «Ураган» по поселку Цукурино (он находится примерно в восьми километрах к югу от Селидово). По словам Тарнавского, в результате удара пострадавших нет.

Об ударе по Цукурино также сообщил телеканал «Суспильне» со ссылкой на пост Селидовской военной администрации (сейчас он недоступен). В нем говорилось, что в результате удара «Ураганом» повреждены два двухэтажных жилых дома, легковой автомобиль и линия электросетей.

Вскоре после заявления Тарнавского российский провоенный телеграм-канал «Южный фронт» опубликовал видео удара, который, как утверждается, был нанесен по «месту скопления военной техники ВСУ» в Цукурино. По данным «Южного фронта», потери украинских сил в результате этого удара составили до 30 человек. Также были уничтожены несколько военных машин и склад, говорится в сообщении (в полной версии видео видна как минимум одна горящая бронемашина). «Южный фронт» не уточняет, идет ли речь о том же ударе, о котором сообщили российские «военкоры». Отдел «Разбор» «Медузы» подтвердил, что на видео, опубликованном «Южным фронтом», действительно фигурирует Цукурино и что удар был нанесен кассетным боеприпасом. Других видео ударов по Селидово в российских пабликах на момент написания этого текста не было.

Селидово находится примерно в 40 километрах от Авдеевки, в районе которой уже продолжительное время идут тяжелые бои, — и достаточно регулярно обстреливается российскими войсками. Так, утром 13 феврля глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара, нанесенного по Селидово накануне, пострадали три мирных жителя.

Минобороны России официально об ударе по Селидово не сообщало.

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Фото на обложке: Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images