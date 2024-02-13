Канада отказалась выдать России 98-летнего ветерана СС Ярослава Гуньку. Москва сочла решение «политически мотивированным»

Канада отказалась выдавать России 98-летнего ветерана СС Ярослава Гуньку, которому российские власти предъявили обвинения в геноциде, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Канаде Олега Степанова.

По словам дипломата, канадские власти мотивировали свой отказ отсутствием договора об экстрадиции между Россией и Канадой. При этом сам Степанов назвал решение канадских властей «политически мотивированным». «Вряд ли отсутствие договора об экстрадиции может служить поводом для отказа. Очевидная политически мотивированная отговорка», — заявил Степанов.

Посол также добавил, что российские власти продолжат добиваться выдачи Гуньки, поскольку для России это «принципиальный вопрос».

В октябре 2023 года следственный комитет России заочно предъявил Гуньке обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Соответствующая статья (357 УК РФ) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Вскоре после этого МВД РФ объявило ветерана СС в розыск, а в декабре стало известно, что Генпрокуратура обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Гуньки.

Внимание российских властей Ярослав Гунька привлек после того, как его пригласили в парламент Канады во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Тогда Гуньку представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», однако позже выяснилось, что он служил дивизии Ваффен-СС . Это привело к скандалу, из-за которого спикер парламента Канады Энтони Рота, пригласивший Гуньку, ушел в отставку. Премьер-министр страны Джастин Трюдо принес извинения за инцидент.

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