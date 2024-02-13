В селе Космач на западе Украины протестуют из-за того, что местных мужчин забирают на войну Жители избили женщину с ребенком, приняв ее за «наводчицу военкомата»

Собрание жителей села Космач после конфликта с представителями военкоматов, 9 февраля 2024 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

В начале февраля в селе Космач, «столице вышиванок» в Ивано-Франковской области на западе Украины, произошел конфликт из-за вручения повесток местным жителям. Жители напали на женщину из соседнего села, посчитав ее «наводчицей военкомата». По словам пострадавшей, ее пытались вытащить из машины за волосы, а ее шестилетнюю дочь ударили палкой по голове. После произошедшего представители военкоматов провели собрание в селе, которое завершилось руганью и криками. Издание «Бабель» съездило в село Космач и попыталось выяснить, как местные жители относятся к войне и мобилизации. «Медуза» пересказывает этот репортаж.

Что произошло в селе Космач

6 февраля около сотни жителей села Ивано-Франковской области перекрыли приезжую дорогу и принялись останавливать автомобили, выискивая в них людей, связанных с работниками ТЦК (территориальный центр комплектования — так в Украине называются военкоматы). Как писало «Громадське», жители вышли на улицу из-за сообщений в соцсетях о том, что в село якобы «едут много машин ТЦК, чтобы позабирать людей». Накануне туда уже приезжали военные раздавать повестки. По данным «Суспiльне», толпа, перекрывшая дорогу, заподозрила в сотрудничестве с военкоматами женщину за рулем одной из машин — Иванну Ванджурак.

Как рассказывала сама пострадавшая, ее начали вытаскивать через окно за волосы, тянуть за руки и плечи, а машину били и раскачивали. На видео, которое опубликовала Ванджурак в фейсбуке, видно, как ее тянут за куртку и волосы. На еще одной записи слышно плачущего ребенка.

«Очень много разъяренных людей на дороге было. Они подошли ко мне с угрозами и снова начали кричать: „Куда ты едешь, ты — из ТЦК“. Я говорю: „Я только что с вами говорила. Я — местная, из соседнего села“. И там кто-то крикнул в толпе: „Ты — наводчица военкомата“. Люди начали кричать, что я приехала их снимать, фотографировать. Не обращали внимания и на ребенка», — рассказала Ванджурак, добавив, что ее шестилетнюю дочь ударили.

Всего, по ее оценкам, в толпе было около 70 человек — женщин и мужчин разных возрастов. Вскоре кто-то из них крикнул, что это «не та машина», и люди побежали к другому автомобилю, а Ванджурак смогла уехать из села. Она обратилась к врачам — у нее диагностировали сотрясение мозга, а у ребенка — гематомы и ушибы.

Что рассказали жители села

По словам трех местных жителей, с которыми поговорил «Бабель», 5 февраля в Космач приехали работники ТЦК — они выдали повестку многодетному отцу, когда тот провожал детей к школьному автобусу. На крики детей собрались жители Космача и «отбили» мужчину у военкомов. В тот же день, как утверждает местная жительница Галина, повестку также получил мужчина со второй группой инвалидности — работники военкомата скрутили его, но после возмущения жителей отпустили. На следующее утро в село снова приехали военные и председатель районного ТЦК, подполковник Сергей Мельник, но работать им не дали — их машину не пропустили собравшиеся женщины. Они кричали работникам военкомата, чтобы те передали президенту Украины, «что у нас война не объявлена».

По словам Мельника, чтобы успокоить людей, было объявлено, что до 9 февраля повестки в селе выдавать не будут. Однако 6 февраля в местном чате в вайбере появилось анонимное сообщение, что в село едут шесть машин ТЦК — устраивать «облаву». «Бабель» пишет, что сообщение довольно быстро удалили, но жители уже активно обсуждали его. В районе 15:00 несколько десятков женщин собрались на дороге возле единственной в городе АЗС, чтобы не пропускать работников военкомата. Всего там находилось около сотни женщин, у некоторых в руках были палки (заметить палки в форме бейсбольной биты можно на видео Иванны Ванджурак — прим. «Медузы»).

Вскоре к импровизированному блокпосту подъехал «Опель», за рулем которого была жительница соседнего села Иванна. В машине также находилась ее шестилетняя дочь, они ехали на почту. Женщины остановили автомобиль, потому что им показалось, что Иванна снимала их на телефон. Они потребовали удалить снимки — Иванна показала им телефон, в котором не было их фотографий. Автомобиль пропустили, но в тот момент он наехал на лужу, обрызгав грязью нескольких женщин, а еще одной наехал на ногу. Как рассказали «Бабелю» сельчане, их разозлило, что Иванна не извинилась за это.

Через 15 минут Иванна возвращалась с почты и ее машину снова остановили. Женщины закричали, что она — «наводчица военкомата». По словам сельчанок, в ответ Иванна назвала их «проститутками». В результате начался конфликт, женщины стали стучать по машине, пытались вырвать ключ зажигания и вытащить Иванну из салона. Она утверждает, что женщины ударили ее дочь палкой по голове. Сами жительницы говорят, что в машине находились другие пассажирки, которые и ударили ребенка. По словам Иванны, в салоне были две ее односельчанки, которые помогали ей защитить ребенка от толпы.

«Мы почему совали руки в машину — чтобы она удалила то, что снимала. Когда увидели, что ребенок начал плакать, мы разошлись и пропустили [машину]. Мы совершили здесь лишь одну ошибку: надо было вызвать полицию», — рассказывает местная жительница Галина. Уже после завершения конфликта на место приехала полиция и глава села Дмитрий Мохначук. Они сумели успокоить сельчан, которые вскоре разошлись. Шесть машин ТЦК, о которых говорилось в чате, в село так и не приехали, отмечает «Бабель».

«У нас нет войны»

С начала полномасштабной войны с Россией из Космацкой общины на фронт ушли около ста человек. Из самого села были призваны более 40 человек, в том числе восемь переселенцев. Остальные 60 — уроженцы села, проживавшие в других населенных пунктах. Шестеро жителей Космача погибли на фронте. По словам Мохначука, сельчане помогали всем бойцам, собирали деньги, покупали снаряжение. Село также приняло около 1500 переселенцев из других украинских областей, многие поселили их в своих домах.

«Бабель» пишет, что претензии жителей к военкоматам начались несколько месяцев назад, когда работники ТЦК, как утверждают в Космаче, начали силой задерживать мужчин, в том числе тех, которые имели право не служить. В местных группах в фейсбуке были формулировки «как под копирку», отмечают журналисты: в область «завезли неместных ТЦК выкручивать руки». После конфликта власти села решили провести 9 февраля общее собрание с жителями в местном Доме культуры.

Журналист «Бабеля», присутствующий на этой встрече, пишет, что настроение жителей перед собранием было «воинственным». Всего там собрались около 200 человек. «Они схватили и сунули в машину девушку из 10 класса, которая была в капюшоне — думали, что это парень. Только в машине увидели, что это девушка, и отпустили. Так что, мы должны терпеть это?» — рассказывали несколько сельчан журналисту.

Первым на собрании выступил представитель областного ТЦК Роман Боднар. Военный сказал, что сейчас государство нуждается в защите и без мобилизации обойтись нельзя. Жители возмутились на его словах о том, что военкоматам надо не мешать, а помогать. Собравшиеся начали кричать про несправедливую мобилизацию и про то, что работники ТЦК «заламывают руки» сельчанам.

Один из присутствующих в зале мужчин спросил: «А почему не объявлено состояние войны?» Эти слова сельчане встретили аплодисментами. Он пояснил, что Украина не объявляла войну и поэтому военное положение продлевается незаконно. «Бабель» называет подобные заявления «любимым аргументом псевдоэкспертов в соцсетях» (официально объявлять, что страна находится в состоянии войны, необязательно, отмечает издание).

Представитель ТЦК сказал мужчине, что военное положение в стране введено для отражения агрессии. «Отражения агрессии от кого? Мы не понимаем от кого. Если завтра хоть один сын депутата пойдет воевать, я завтра же пойду тоже», — ответил ему местный житель, вновь под аплодисменты зала.

Следующие два часа, пишет «Бабель», в зале в основном продолжались крики. «Люди просят: остановите войну! Чего вы не попросите у власти остановить войну?!», — цитирует издание местных жителей. «Мобилизации не может быть, потому что у нас нет войны! Война не объявлена, потому что война — договорная!», — заявляли собравшиеся. Также жители Космача назвали ТЦК незаконной структурой, которая не может выдавать повестки, и предложили сначала пойти на фронт депутатам парламента и сотрудникам полиции.

Жительница Космача на встрече с представителями ТЦК Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

«Шестерых героев мы похоронили, Космач облит кровью! Мы помогаем как можем, каждая женщина последнее из дома дает — мы все в этой беде! Так еще и вы наших ребят, как псов незагнанных, ловите?! Зачем вы так поступаете?! Позор вам всем!» — заявила одна из женщин, у которой на фронте воюет племянник.

Военком в ответ привел статистику, что в среднем из Ивано-Франковской области в Вооруженные силы Украины призвали 2% населения, а из Космацкой общины — всего 1%. Боднар назвал такой разрыв несправедливым. Вместе с этим он предложил жителям Космача сообщать о неправомерных действиях работников ТЦК. «Мы будем работать в рамках законодательства, паковать людей никто не будет, но повестки будут вручаться», — заключил он.

Когда это же после встречи повторил председатель районного ТЦК Сергей Мельник, одна из жительниц сказала: «Думайте, что хотите, но ребят мы вам не отдадим и точка!»

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