Сенат США во второй раз одобрил законопроект о военной помощи Украине. Спикер палаты представителей заявил, что не вынесет его на голосование

Законопроект о выделении военной помощи на сумму 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню прошел в сенате США порог в 60 голосов, необходимый для того, чтобы отправиться на утверждение в палату представителей, сообщает Reuters.

Из трансляции голосования в сенате следует, что в поддержку законопроекта было отдано 70 голосов, против — 29 голосов.

Однако накануне вечером спикер палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал законопроект за то, что из него исключили бюджет на укрепление границы США с Мексикой, и «дал понять», что не вынесет его на голосование, пишет The Hill.

«В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике со стороны сената, палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле», — цитирует Джонсона The Hill. Ранее он, как отмечает Reuters, предлагал разделить законопроект на отдельные пакеты.

Когда состоится голосование палаты представителей, неизвестно.

Конгресс США с прошлого года не может одобрить выделение Украине пакета военной помощи на сумму около 60 миллиардов долларов из-за внутриполитических разногласий. Принятию законопроекта, в который, помимо помощи Украине, входит также помощь Израилю (около 14 миллиардов долларов) и Тайваню (около пяти миллиардов долларов), противятся представители Республиканской партии.

5 февраля сенат представил первую версию законопроекта, в который вместе с помощью Украине, Израилю и Тайваню входил бюджет на укрепление границы США с Мексикой. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал документ «мертворожденным» и заявил, что предложенные в нем меры по безопасности границ США недостаточны. Против выступил и выдвигающийся в президенты Дональд Трамп. 7 февраля республиканцы в палате представителей заблокировали документ. После этого сенаторы представили вторую версию, из которой был исключен бюджет на укрепление южных границ США.

Палата представителей также отклонила законопроект, предполагающий отдельное финансирование Израиля без помощи Украине. Джонсон заявил, что демократы, проголосовавшие против, сделали это «по политическим причинам» и назвал это решение «позорным поступком».

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