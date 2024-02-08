Республиканцы не стали блокировать в сенате США законопроект, позволяющий выделить помощь Украине без укрепления границы с Мексикой

Сенат США большинством голосов поддержал рассмотрение законопроекта, который предполагает помощь в размере 95,3 миллиарда долларов Украине, Израилю и Тайваню, но не требует выделения бюджета на укрепление южных границ страны. Об этом сообщает CNN.

Законопроект поддержали 67 сенаторов, против проголосовали 32 человека. Это означает, как поясняет NBC News, что теперь сенат может начать полноценное рассмотрение документа и голосование по нему. «Русская служба Би-би-си» уточняет, что в сенате для решения о постановке на голосование любому проекту необходимо набрать 60 голосов из 100

Лидер большинства в сенате Чак Шумер назвал этот результат «хорошим первым шагом» и заявил, что неспособность принять законопроект «только усилит таких автократов, как Путин», которые «не хотят ничего, кроме упадка Америки».

Следующим этапом станет окончательное голосование в сенате, которое, как пишет CNN, может пройти через несколько дней. После этого, если законопроект будет поддержан, его должны одобрить в палате представителей (она контролируется представителями Республиканской партии).

Двухпартийный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с бюджетом на укрепление границ был одобрен сенатом 5 февраля после нескольких недель согласования. Президент США Джо Байден призвал принять его как можно скорее, однако спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал законопроект «мертворожденным».

7 февраля республиканцы в палате представителей заблокировали законопроект. Против него выступил в том числе кандидат в президенты США Дональд Трамп, который назвал его «большим подарком» для демократов и призвал своих однопартийцев отвергнуть любой компромисс по мерам усиления границы. После провала голосования демократы предложили новый пакет, не включащий меры по укреплению границы США с Мексикой.

Конгресс США с осени 2023 года из-за внутриполитических разногласий не может согласовать запрошенное Джо Байденом дополнительное финансирование — он просил конгресс одобрить выделение более 60 миллиардов долларов Украине и еще 14,3 миллиарда долларов Израилю.