Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Палата представителей конгресса США отклонила подготовленный республиканцами законопроект о выделении Израилю помощи на 17,6 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Законопроект не удалось принять из-за сопротивления представителей Демократической партии США. Они требуют, чтобы помощь Израилю была включена в более широкий пакет мер, также подразумевающий помощь Украине и средства на безопасность южной границы США.

Накануне голосования в конгрессе Белый дом раскритиковал инициативу республиканцев и пригрозил, что президент США Джо Байден наложит вето на этот законопроект. Администрация Байдена назвала законопроект «политической уловкой», призванной отвлечь внимание от другой инициативы, предложенной сенатом. Спикер палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон назвал угрозу вето президента «актом предательства», в частности, по отношению к Израилю.

5 февраля сенат США опубликовал другой, двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на 118,2 миллиарда долларов. В эту сумму включено 20,2 миллиарда долларов на укрепление южных границ США, 14,1 миллиарда долларов на помощь Израилю и около 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

Президент США Джо Байден призвал конгресс как можно быстрее принять этот законопроект. Однако в палате представителей объявили, что инициатива в таком виде одобрена не будет. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон назвал законопроект «мертворожденным».

Конгресс США из-за внутриполитических разногласий с осени 2023 года не может согласовать финансирование, запрошенное Джо Байденом. Он просил выделить более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. Ключевым вопросом, по которому пока не могут договориться конгрессмены, стало обеспечение охраны южной границы, которое требует изменений в миграционной политике США.