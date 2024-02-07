Республиканцы заблокировали в сенате законопроект о помощи Украине и усилении южной границы США

Представители Республиканской партии заблокировали в сенате (верхней палате конгресса США) законопроект, предусматривающий пакет мер по национальной безопасности на 118 миллиардов долларов. Как сообщает Reuters, за проголосовали 49 сенаторов, против — 50.

Законопроект, в частности, предусматривает выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине, 14 миллиардов — на помощь Израилю, а также 20 миллиардов — на усиление американо-мексиканской границы, отмечает The New York Times.

Изначально республиканцы требовали, чтобы в законопроект вошли жесткие меры по охране границ, но отклонили инициативу после того, как против выступил бывший президент США Дональд Трамп, выдвинувшийся на новый срок.

После блокировки законопроекта лидер большинства сенатор-демократ Чак Шумер вынес на рассмотрение пакет иностранной помощи без мер по обеспечению безопасности границ США.

Конгресс на фоне внутриполитических разногласий с осени 2023 года не может согласовать выделение более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США.

Палата представителей конгресса США 6 февраля отклонила законопроект о выделении Израилю помощи на 17,6 миллиарда долларов, подготовленный республиканцами.

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