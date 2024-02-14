В Кремле отрицают, что Путин предлагал США заморозить конфликт в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Reuters о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт в Украине.

«Нет, это не правда», — ответил на брифинге Песков на вопрос, правда ли, что были такие предложения.

13 февраля агентство Reuters рассказало, что Владимир Путин через посредников «посылал сигналы» США, сообщая, что готов рассмотреть вопрос прекращения огня в Украине с условием, что российские войска останутся на занятых ими украинских территориях.

В Вашингтоне, как пишет Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом обсуждений, эти предложения отвергли, не желая вести переговоры в обход Киева. В качестве посредников, по данным Reuters, выступали в частности арабские партнеры Москвы на Ближнем Востоке.

В конце декабря 2023 года о «сигналах», которые Путин передавал США, также сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным NYT, Путин начиная с сентября 2023 года «по разным дипломатическим каналам» давал понять, что готов начать переговоры о прекращении огня в Украине, остановившись на занятых позициях.