Президент России Владимир Путин посылал США сигналы о том, что готов рассмотреть вопрос прекращения огня в Украине, однако в Вашингтоне отвергли их, не желая вести переговоры в обход Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом обсуждений.

По данным источников, Путин в 2023 году дал понять свою позицию публично, а также передал ее в частном порядке через посредников — в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке. Президент России предлагал заморозить конфликт при условии, что российские войска останутся на занятых ими украинских территориях.

Как рассказали собеседники агентства, сигналы Путина были переданы в Вашингтон и обсуждались на встрече высших официальных лиц, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В итоге, рассказал один из источников Reuters, в январе 2024 года Салливан позвонил советнику Путина Юрию Ушакову и сказал ему, что США не будут обсуждать прекращение огня без участия самой Украины.

Теперь, отмечают собеседники агентства, Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с США по этому вопросу, поэтому война будет продолжаться.

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