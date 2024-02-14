ВСУ заявили, что уничтожили в Черном море российский корабль «Цезарь Куников» Кремль и Минобороны РФ пока молчат

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что украинская армия и разведка уничтожили в Черном море российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». «В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки», — заявили в Генштабе. Первой об уничтожении корабля сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Собеседник издания заявил, что это была операция ГУР, в результате атаки корабль затонул. Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал видео от очевидцев: на одном видно, как в море что-то горит, на других над водой летают вертолеты.

Украинская разведка опубликовала видео, на котором, как утверждается, показана атака на корабль «Цезарь Куников». На записи видно, как несколько морских дронов атакуют корабль, чей силуэт похож на большой десантный корабль проекта 775, к которому относится и «Цезарь Куников». В середине записи виден взрыв, а в конце показано, как корабль накренился на бок.

Meduza

В ГУР заявили, что корабль атаковали морские беспилотники . «В итоге „Цезарь Куников“ получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть», — сообщили в украинской разведке. Представители ГУР утверждают, что поисково-спасательная операция «успеха не имела».

Сколько человек находились на корабле в момент атаки, неизвестно. По открытым данным, экипаж «Цезаря Куникова» составляет 87 человек. Как сообщил телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидца, после атаки на корабль раненых и погибших моряков доставили на медицинских автобусах в Севастополь, их сопровождали много машин ДПС. Власти аннексированного Крыма и Севастополя это не комментировали.

В украинской разведке сообщили, что атаку совершила «Группа 13» — группа операторов морских дронов ГУР. Как утверждает украинская сторона, группа причастна к атакам на ракетный корабль «Ивановец», патрульный корабль «Сергей Котов», фрегат «Адмирал Макаров» — всего более пяти кораблей.

В Минобороны РФ пока не комментировали атаку морских дронов на корабль «Цезарь Куников». Утром 14 февраля в российском министерстве лишь сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря шесть беспилотников самолетного типа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы переадресовал все вопросы об ударе по российскому кораблю в Черном море в Минобороны РФ. «Это напрямую связано с ходом . Соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего вам сказать не могу», — заявил представитель Кремля.

Большой десантный корабль «Цезарь Куников», 2015 год Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency / Getty Images

Корабль «Цезарь Куников» вошел в состав Черноморского флота РФ в сентябре 1986 года под названием «БДК-64». Спустя три года его переименовали — корабль назвали в честь Героя Советского Союза Цезаря Куникова, который погиб 81 год назад, 14 февраля 1943 года. Корабль участвовал в операции по обеспечению безопасности в Косово (1999 год) и российско-грузинской войне (2008), а также обеспечивал армию Сирии во время гражданской войны (2015). В марте 2022 года «Цезарь Куников» получил повреждения во время украинского авиаудара по порту Бердянска, при котором затонул российский корабль «Саратов».