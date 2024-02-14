В Украине разрабатывают механизм «экономической брони» от мобилизации. Он позволит гражданам избежать призыва в обмен на налоги на содержание армии «Украинская правда» рассказывает, как это будет устроено

Тренировка украинских военных в Донецкой области. 13 февраля 2024 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

В команде президента Украины Владимира Зеленского и Верховной раде разрабатывают механизм так называемого экономического бронирования от мобилизации. Он позволит украинским предприятиям избежать призыва своих работников в армию в обмен на некоторую сумму налогов в бюджет страны, пишет «Украинская правда» (УП).

Идея экономического бронирования появилась на фоне ужесточения правил мобилизации в Украине. 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реформе правил мобилизации, который среди прочего предусматривает снижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет.

Сколько украинцев планируют мобилизовать после реформ, точно неизвестно. В январе Зеленский со ссылкой на прежнее руководство ВСУ заявлял, что речь идет о мобилизации до полумиллиона человек. При этом президент неоднократно отмечал, что страна также нуждается в налогоплательщиках, которые будут содержать армию. По его словам, на одного военного должно приходиться 6–8 налогоплательщиков. Как отмечает УП, Украина самостоятельно финансирует свои военные расходы, а помощь от западных союзников тратится только на покрытие дефицита в невоенных секторах экономики страны.

«Чтобы иметь возможность содержать армию и обеспечивать ее пополнение, для Украины критически важно удержать на плаву экономику. По сути, страна оказалась на своего рода распутье: армия нуждается в людях, чтобы сдерживать врага, а частным и государственным компаниям, содержащим армию, необходимо сохранить работников, чтобы иметь возможность работать», — пишет издание.

При этом идея экономического бронирования, отмечает «Украинская правда», не отменяет уже существующего порядка, по которому правительство страны забронировало почти полмиллиона работников критических отраслей экономики.

По подсчетам инициативной группы Верховной рады по разработке механизма экономического бронирования, которую собрал глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, под мобилизацию в Украине могут попасть только две категории людей: 2,8 миллиона официально трудоустроенных людей и почти 600 тысяч активных .

При этом тех, кто устроен официально, призвать в армию легче, признают в офисе президента Украины. « гораздо проще прийти на завод, дать план и по списку раздать повестки. Но сейчас, после двух лет войны, ситуация на многих предприятиях критическая. Сначала система имела определенный запас прочности, и можно было забирать столько, сколько было нужно. Но сейчас все натянуто как струна. На всех встречах крупные предприятия говорят о том же — что они реально могут встать, потому что не хватает людей», — заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, власти должны создать справедливый и понятный бизнесу и обществу механизм, чтобы под мобилизацию не попадали только те, кто работает официально. «И чтобы все понимали, что сейчас такое время: или ты работаешь на бюджет и так поддерживаешь армию, или ты служишь в армии. Третьего не дано», — добавил чиновник.

Представители бизнеса скептически относятся к идее экономического бронирования, отмечает УП. Так, собеседники издания в Американской торговой палате, куда входят большинство украинских представительств компаний из США, рассказали, что авторы идеи обращались к ним за консультацией, но палата не поддержала инициативу. «Пока мы не представляем, как можно это проговорить с народом: что одни будут работать, а другие должны воевать. Поэтому поддержки с нашей стороны этой идеи не будет», — сказал источник в Американской торговой палате.

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Как сообщил Ростислав Шурма, в среднем обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного обходится бюджету примерно в 80 тысяч гривен (около 2085 долларов) в месяц. Для этого в тылу ежедневно должны работать 4–5 человек. «И работать с достоинством, чувствуя свой вклад в оборону, а не переживать каждый день, что завтра их или их работников заберут и все рухнет», — добавил он.

Таким образом, при дополнительной мобилизации полумиллиона человек необходимо экономически забронировать до двух миллионов жителей страны, отмечает издание.

Кого будут бронировать и сколько это будет стоить бизнесу

Самые активные дискуссии, пишет «Украинская правда», сейчас ведутся вокруг отбора критериев для экономического бронирования. «Несмотря на очевидную экономическую целесообразность, эту идею уже успели окрестить способом, которым богатые могут откупиться от армии, или дискриминацией людей по имущественному признаку», — утверждается в статье издания.

Автор публикации Роман Романюк считает, что такой взгляд на этот вопрос «в корне неправильный», а главная задача механизма — «создать постоянный источник поступления денег для содержания армии». Других аргументов в заочном споре с критиками этой идеи он не привел.

В офисе президента Украины склоняются к тому, чтобы создать механизм экономического бронирования, опираясь на сумму зарплаты забронированного, с которой будет уплачиваться налог на содержание армии. По оценкам чиновников, нижняя граница зарплат, которые позволят украинцам претендовать на бронь, составляет 30–35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые отчисления работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.

По задумке чиновников, администрировать процесс бронирования могла бы налоговая служба, а сам механизм может способствовать выходу бизнеса из серой зоны. «Чтобы обеспечить свою работу, компании лучше воспользоваться простым „белым“ механизмом, а не рисковать ежедневно потерять критических работников», — объясняется в статье. Чиновники также рассчитывают, что из-за экономической брони большая часть ФОП перейдут на работу по трудовым договорам и начнут платить больше налогов.

«Украинская правда» отмечает, что за пределами областных центров зарплаты недотягивают до необходимых 35 тысяч гривен в месяц, поэтому есть риск, что малый бизнес в небольших городах не потянет такой налоговой нагрузки и, наоборот, перейдет на серые схемы выплаты зарплат работникам.

Инициативная группа Верховной рады предлагает ввести специальный военный сбор в размере 20 тысяч гривен (520 долларов), который работодатель должен будет платить каждый месяц за забронированных сотрудников. Полученные деньги предлагается направлять в специальный фонд, который можно будет тратить только на оборону. Концепция офиса президента Украины подразумевает, что собранные налоги на доходы физических лиц пойдут в бюджеты регионов, откуда их будет сложно изъять.

Собеседники УП в Федерации работодателей Украины заявили, что обе суммы — зарплата в 35 тысяч гривен или сбор в 20 тысяч гривен — недостижимы для большинства членов организации. Они готовы платить за бронь лишь в районе шести тысяч гривен в месяц.

Авторы обеих концепций сходятся в оценках налоговых поступлений, которые можно будет собрать для бюджета. В среднем речь идет о дополнительных поступлениях на сумму от 200 до 350 миллиардов гривен в год. Для сравнения, говорится в статье, весь бюджет Минобороны Украины на закупку вооружения для ВСУ на 2024 год составляет примерно 270 миллиардов гривен. Так налоги от экономического бронирования могли бы обеспечить удвоение бюджета на оружие, что в условиях неуверенности в поддержке союзников может стать весомым фактором стабилизации, пишет издание.

Окончательного решения о том, куда должны пойти собранные деньги, пока нет. При этом Зеленский уже публично заявил, что механизм экономического бронирования будет реализован.

«Однако нельзя точно гарантировать, что авторам идеи удастся воплотить ее в жизнь. Уже сейчас очевидно неприятие и возмущение таким подходом у большого количества людей как среди военных, так и среди представителей бизнеса», — резюмирует «Украинская правда».

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