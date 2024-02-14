Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий положения о конфискации имущества в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ. Закон, подписанный 14 февраля, опубликован на портале правовой информации.

Поправки предусматривают, что в собственность государства могут изъять деньги, ценности или иное имущество, полученные в результате совершения таких преступлений, как распространение «фейков» об армии РФ (207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК). В обоих случаях уточняется, что конфискация возможна, если «преступление совершено из корыстных побуждений».

Также в законе отдельно прописано, что под конфискацию могут попасть деньги и имущество, которые предназначены и используются для финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ. Принятые поправки распространяют это на осужденных по следующим статьям УК:

«Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов» (284.3 УК) ,

«Незаконное пересечение государственной границы РФ» (322 УК),

«Организация незаконной миграции» (322.1 УК),

«Противоправное изменение государственной границы РФ» (323 УК),

« Неисполнение приказа» (332 УК),

Неисполнение приказа» (332 УК), «Дезертирство» (338 УК),

«Применение запрещенных средств и методов ведения войны» (356 УК),

«Мародерство» (356.1 УК),

«Геноцид» (357 УК).

Закон не имеет обратной силы — то есть у людей, уже осужденных по этим статьям, нельзя конфисковывать имущество.

Соответствующие поправки в Госдуму внесли 22 января. Авторами законопроекта выступили многие известные депутаты, в том числе Ирина Яровая, Василий Пискарев, Елена Ямпольская. Госдума приняла закон 31 января, Совет Федерации одобрил его 7 февраля.

Обновлено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал опасения по поводу нового закона «беспочвенными». «Я хочу вам напомнить, что на протяжении последних лет у представителей СМИ часто возникают вопросы о будущей правоприменительной практике. И чаще всего какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными. Я предлагаю так же относиться и на этот раз», — заявил Песков.

До принятия закона Уголовный кодекс предусматривал, что имущество могут конфисковать у осужденных по нескольким десяткам статей, в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также экономические.

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