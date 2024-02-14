Байден назвал слова Трампа о том, что он бы «поощрял Россию» атаковать страну НАТО, «позорными» и «антиамериканскими»

Президент США Джо Байден прокомментировал заявления Дональда Трампа, сказавшего, что он бы «поощрял Россию атаковать страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства.

По словам Байдена, Трамп «послал миру опасный и шокирующий антиамериканский сигнал» тем, что по сути «пригласил Путина» напасть на некоторых союзников США по НАТО.

Бывший президент США сказал это. Весь мир это услышал, и, что хуже всего, он именно это и имел в виду. Ни один другой президент в истории никогда не склонялся перед российским диктатором. Скажу это как можно яснее: я никогда не буду этого делать. Ради бога, это глупо, это позорно, это опасно, это антиамерикански.

Байден заявил, что Трамп рассматривает НАТО как «бремя» и «рэкет», и когда он смотрит на НАТО, он «не видит альянса, который защищает Америку и мир». «Он не понимает, что НАТО построен на принципах свободы, безопасности и суверенности», — добавил Байден, назвав обязательства США перед альянсом «священными».

Для Байдена, как пишет CNN со ссылкой на источник, высказывания Трампа стали «особенно обидными». По словам собеседника CNN, президент США, который большую часть своей карьеры посвятил укреплению альянса, был «ошеломлен», услышав Трампа.

11 февраля бывший президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, рассказал, что однажды «один из президентов большой страны» спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от вторжения России, даже если они «не заплатят» взносы в НАТО. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их [Россию] делать все, что они, черт возьми, хотят. Ты должен заплатить», — ответил ему Трамп.

В Белом доме высказывания Трампа назвали «ужасными и безумными» и напомнили об усилиях действующего президента США Джо Байдена по укреплению НАТО.

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На посту президента Трамп неоднократно критиковал НАТО, а также угрожал сокращением финансирования со стороны США и выходом из альянса.

как проходят праймериз для трампа и байдена

Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире Республиканец ненамного опередил соперницу. Сторонникам демократа пришлось вручную вписывать его имя в бюллетень

как проходят праймериз для трампа и байдена

Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире Республиканец ненамного опередил соперницу. Сторонникам демократа пришлось вручную вписывать его имя в бюллетень