Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ, 13 февраля 2024 года Geoff Burke / USA TODAY / Reuters / Scanpix / LETA

Национальная хоккейная лига 2 февраля объявила, что позволит своим хоккеистам выступить сразу на двух следующих Олимпиадах — в 2026 и 2030 годах. Таким образом, ведущие хоккеисты мира вернутся на Игры после двенадцатилетнего перерыва: в последний раз игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Тогда победу одержала канадская команда, сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив финнам.

Несмотря на решение НХЛ отпустить хоккеистов, предстоящий олимпийский турнир со спортивной точки зрения все равно может оказаться неполноценным — вполне вероятно, из-за вторжения российской армии в Украину на Олимпиаде не выступит сборная России.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) 12 февраля сообщила, что продлила отстранение России и Беларуси от соревнований на сезон 2024/2025. Тогда же было объявлено, что окончательное решение по участию этих команд в Олимпиаде-2026 будет принято через год. С учетом продолжающейся войны положительное для российских хоккеистов решение кажется маловероятным — участвовать на летних Олимпийских играх 2024 года в командных видах спорта МОК России уже запретил.

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В последний раз турнир сборных, на котором играли все сильнейшие хоккеисты мира, проходил в 2016 году — это был Кубок мира, который организовывала НХЛ. Победу на нем одержала сборная Канады, россияне уступили канадцам в полуфинале. Следующий Кубок мира первоначально планировался на 2020 год, однако сначала был отложен из-за разногласий между лигой и профсоюзом игроков, затем из-за пандемии коронавируса, затем — из-за вторжения РФ в Украину.

НХЛ организовывает свои турниры независимо от ИИХФ, поэтому наложенные федерацией запреты на участие россиян в турнирах для лиги значения не имеют. Однако из-за войны против участия российских игроков в Кубке мира высказывались активисты и некоторые европейские хоккеисты.

В итоге НХЛ не решилась ни позвать на Кубок мира россиян, ни провести полномасштабный турнир без них. 2 февраля 2024 года, одновременно с объявлением об участии игроков лиги в Олимпиадах 2026 и 2030 годов, НХЛ вместо нового Кубка мира анонсировала «Турнир четырех наций», в котором примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Он пройдет в начале 2025 года.

«Это безумие. Но это не в наших силах»

Издание The Athletic 13 февраля выпустило большой материал, в котором свое отношение к происходящему высказали ведущие российские звезды НХЛ. Как отмечает издание, в основном, они отказывались обсуждать войну или политику, но крайне эмоционально говорили о потере возможности соревноваться на уровне сборных с другими сильнейшими хоккеистами мира.

«Мысль о том, что я, возможно, никогда больше не попаду [на Олимпиаду], и некоторые из моих друзей из России, возможно, никогда не смогут туда попасть — это просто несправедливо», — сказал изданию 26-летний форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Сам он уже выигрывал олимпийское золото в 2018 году в Пхенчхане, забросив победную шайбу в финале. Однако в том турнире игроки НХЛ не принимали участия, поэтому у России, в составе которой тогда были ведущие игроки Континентальной хоккейной лиги, фактически не было конкурентов.

The Athletic обращает внимание, что из-за вероятного запрета на участие в Играх-2026, возможно, так никогда и не смогут принять участие в Олимпиаде многие нынешние российские суперзвезды НХЛ — такие как Никита Кучеров (сейчас ему 30 лет), Артемий Панарин (32 года) или Андрей Василевский (29 лет). В 2014 году они не участвовали в Играх, так как были слишком молоды, а в 2030-м, напротив, уже будут слишком возрастными, чтобы попасть в сборную.

«Я стараюсь не думать об этом. Но Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам», — заявил The Athletic Александр Овечкин. «Мне просто очень жаль молодых ребят, которые не могут быть там и играть», — заявил, в свою очередь, сам Кучеров, который в текущем сезоне претендует на звание самого ценного игрока НХЛ.

Овечкин известен как последовательный публичный сторонник президента России Владимира Путина. После вторжения в Украину он дистанцировался от поддержки российского президента, а в марте 2022 года выступил с осторожным антивоенным заявлением. «Путин — мой президент, но, как я уже говорил, я — не политик, я — спортсмен. Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны. Мы должны жить в мире», — говорил тогда Овечкин.

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин в беседе с The Athletic выразил мнение, что если бы Олимпиада проходила в Северной Америке, у россиян было бы больше шансов туда попасть. «Возможно, [в Европе] ситуация более опасная для нас. Здесь [в США], думаю, нет проблем. Я думаю, это больше для защиты игроков», — заявил хоккеист. Малкин также выразил надежду, что НХЛ, которая ставит во главу угла маркетинг, а не политику, заявит, что не отпустит игроков на Олимпиаду, если там не разрешат выступать россиянам.

Ранее Малкин принимал участие в объединении Putin Team, которое было создано Овечкиным. После начала войны он, как и большинство других хоккеистов, публично о ней не высказывался. Американские СМИ связывали его молчание с опасениями за безопасность родителей, которые остаются в России.

В самой НХЛ все еще надеются, что российские игроки смогут принять участие в Олимпийском турнире. Глава профсоюза игроков лиги Марти Уолш в комментарии The Athletic заявил, что организация «займется вопросом их игры на международном уровне», отметив, что «весь мир выиграл бы от турнира лучших против лучших с участием всех вовлеченных стран». «Российские игроки не создавали ситуацию с Украиной, в которой мы находимся», — подчеркнул он.

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