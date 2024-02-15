Страны НАТО пообещали поставить Украине миллион дронов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса обязались передать Украине миллион дронов. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе.

Такое решение принято по итогам двухдневных переговоров в формате и Совета Украина-НАТО.

«Группа членов НАТО выступили с целью поставки Украине одного миллиона дронов», — сказал Столтенберг (цитата по «Украинской правде»).

Тысячи беспилотников Украине передадут Великобритания и Латвия как лидеры «коалиции дронов», объявило 15 февраля Минобороны Великобритании.

«Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия возглавят международную коалицию по развитию жизненно важных для Украины беспилотников. Вместе мы предоставим Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует изготовить миллион дронов. «Будут получать наши бригады отечественные дроны. По производству — миллион дронов в следующем году мы произведем. Сделаем все, чтобы так и было», — говорил Зеленский на пресс-конференции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, выступая с первым комментарием в новой должности, назвал применение беспилотников «одним из будущих векторов построения победы» в войне. Об этом же говорил и его предшественник, генерал Валерий Залужный.

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