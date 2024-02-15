FT: послы Евросоюза не смогли согласовать 13-й пакет санкций против России из-за позиции Венгрии

Послы ЕС на встрече 14 февраля не смогли согласовать новый пакет санкций против России, о котором планируется объявить ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Санкции не удалось согласовать из-за позиции Венгрии, которая выступила против ограничений в отношении компаний из Китая и Индии, которые, как утверждается, помогают российскому оборонному сектору.

ЕС планирует ввести санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России, а также в отношении трех китайских компаний и одной индийской. В случае одобрения это будет первый случай, когда предприятия из Китая и Индии попадут под санкции Евросоюза из-за войны в Украине, отмечает Financial Times.

По словам одного из европейских чиновников, Венгрия не согласовала санкционный пакет из-за присутствия в нем китайских компаний. Другой собеседник FT назвал встречу послов «плодотворным обменом мнениями», а также пояснил, что представитель Венгрии «попросил немного больше времени для анализа предложений» по санкциям.

Bloomberg ранее сообщал, что ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии, Гонконга, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки и Турции. Речь идет о двух десятках компаний. FT отмечает, что в ЕС еще в прошлом году обсуждали санкции против китайских компаний, но против этого выступали несколько стран-членов союза.

В начале февраля Reuters сообщало, что Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров в 13-й пакет санкций. В комиссии надеялись, что новый пакет мер вызовет минимальные дебаты среди членов Евросоюза и будет принят быстро.

Европейские дипломаты в беседе с Politico называли 13-й пакет санкций «символическим», так как для согласования «чего-то большего» необходимо больше времени.

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