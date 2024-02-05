Politico: 13-й пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер

В рамках нового, 13-го пакета санкций Евросоюза против России обсуждается идея ограничить передвижения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Издание называет это предложение «давней просьбой Чехии». Однако, как отмечает Politico, ввести это ограничение будет непросто, так как поездки внутри шенгенской зоны чаще всего никак не контролируются.

13-й пакет санкций планируется представить к 24 февраля 2024 года — второй годовщине российского вторжения в Украину.

Politico отмечает, что в него в основном войдут новые ограничения в отношении людей, чьи активы в ЕС будут заморожены, а также «запрет большему числу компаний экспортировать товары двойного назначения». Запрета на импорт российского алюминия в 13-м пакете санкций не будет, пишет издание, но некоторые страны ЕС хотели бы рассмотреть этот вопрос для следующих санкционных пакетов.

Европейские дипломаты в беседе с изданием назвали 13-й пакет санкций «символическим», так как для согласования «чего-то большего» необходимо больше времени.

В ноябре прошлого года Financial Times писала, что страны ЕС обсуждают предложение Чехии ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по Евросоюзу. Власти Чехии считают, что российские дипломаты должны получать визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей шенгенской зоне. Чехия также предложила принимать от дипломатов из РФ при оформлении виз и ВНЖ только биометрические паспорта, которые сложнее подделать. Такое предложение Прага объясняет борьбой с предполагаемыми агентами российской разведки.

Не вводить санкции против российского алюминия призывали власти ЕС пять европейских промышленных организаций — Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Германии, Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond). По их мнению, эти ограничения могут привести к закрытию тысяч европейских компаний.

Власти Евросоюза приняли 12-й пакет санкций против России 18 декабря 2023 года. Он предусматривает запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Кроме того, ЕС ввел персональные ограничения против 61 человека и 86 организаций. Среди оказавшихся под санкциями физических лиц — сын замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья, жена губернатора Кузбасса и племянница Владимира Путина Анна Цивилева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие.

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