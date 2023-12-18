Евросоюз ввел санкции против сына Дмитрия Медведева и племянницы Владимира Путина (она же — жена губернатора Кузбасса)

Евросоюз в рамках двенадцатого пакета санкций против России ввел персональные ограничения против 61 человека и 86 организаций. Их список опубликован в Официальном журнале ЕС.

Среди оказавшихся под санкциями физических лиц — сын замглавы Совбеза Дмитрия Медведева Илья, жена губернатора Кузбасса и Владимира Путина Кемеровской области Анна Цивилева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, глава Башкирии Радий Хабиров, а также 14 членов ЦИК России.

В черный список юридических лиц попали телеканалы «Царьград» и «Спас», группа «Альфастрахование», особая экономическая зона «Алабуга».

В 12-й пакет санкций Евросоюза вошли запрет на импорт российских алмазов, а также запрет на экспорт химикатов, термостатов и литиевых батарей, и на реэкспорт в Россию «особенно чувствительных товаров и технологий» при их продаже в третьи страны.

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