В Ростове-на-Дону поставили памятник Жванецкому, который родился в Одессе (и не поддержал аннексию Крыма) Что произошло с «патриотическими активистами», думаем, объяснять не надо (хотя статья именно об этом)

Евгений Вдовин / 161.RU

13 февраля в центре Ростова-на-Дону открыли памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, уроженцу Одессы. Церемонию, на которой присутствовали помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, вдова и сын артиста, приурочили к 90-летию со дня рождения писателя.

«Мне очень приятно, что сегодня моему и старшему товарищу открывают памятник. Это говорит о том, что Одесса и Ростов были и всегда будут друзьями. Какой-то дух свободы есть и в Одессе, и в Ростове», — заявил во время церемонии Левитин.

Вслед за помощником Путина выступил губернатор, но его прервала ростовского отделения прокремлевского движения Надежда Кофейникова. «А никого не смущает, что устанавливается памятник русофобу, который ненавидел Россию, ? А что он сделал для Отечества, чтобы ему ставили памятник?», — спросила она.

На записях инцидента слышно, что вдова Жванецкого Наталья отвечает активистке: «С чего вы взяли? Никогда! Да никогда». Голубев, в свою очередь, заявил, что писатель «многое сделал для Отечества, потому что он его любил».

В итоге активистку НОД задержала полиция. В тот же день суд оштрафовал ее на две тысячи рублей. По данным Astra, ей вменили неповиновение законным требованиям полицейских (статья 19.3 КоАП). По словам самой активистки, она не оказывала сопротивления полиции, но у нее не было с собой паспорта. В пресс-службе губернатора «Подъему» заявили, что власти не сталкивались с критикой по поводу памятника Жванецкому до инцидента на церемонии открытия. «Насколько понимаем, это [установка памятника] мало кого задело», — сказали чиновники.

Тем не менее установку памятника активно критиковали прокремлевские СМИ и телеграм-каналы. Они припомнили Жванецкому не только фразу о «мечтах сровнять Россию с землей», но и , о том, что россияне завидуют украинцам. Его с 2014 года приписывают сатирику и в России, и в Украине, но он сам опровергал, что когда-либо говорил такие слова.

14 февраля в телеграм-канале главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко началась спам-атака, обратило внимание издание «Говорит НеМосква». Под его постом, посвященном 81-й годовщине освобождения города от фашистской Германии, опубликовали множество оскорблений и однотипных комментариев: «Я как гражданин Российской Федерации, возмущен установкой памятника Михаилу Жванецкому» или «Участник из Ростовской области Сергей Полупанов посмертно представлен к ордену Мужества. Поставьте лучше ему памятник, настоящему герою».

О памятнике также высказался Захар Прилепин — писатель и политик, открыто участвовавший в российском вторжении в Украину. Он заявил, что Жванецкий «не был большим патриотом России и никогда не войдет в пантеон русской литературной классики». Также Прилепин пожаловался на то, что в России на фоне войны не устанавливают памятники убитым главе самопровозглашенной ДНР Александру Захарченко и одному из командиров пророссийских сепаратистов Арсену Павлову (позывной Моторола).

«Пусть будет, конечно, раз уж поставили. Но какой же у нас дурной вкус воцарился, взращенный нашей демократией. Тут дело даже не в том, что Жванецкий плох. <…> Дело в какой-то тоскливой неуместности появления таких памятников», — заявил Прилепин.

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко опубликовал в своем телеграм-канале опрос о Жванецком, где в одном из ответов сравнил писателя со Степаном Бандерой. Движение отправило обращение губернатору Ростовской области, потребовав объяснить, почему он допустил установку памятника «человеку, который хотел уничтожить Россию и поддерживал Майдан».

Власти Ростовской области никак на возмущения по поводу установки памятника не реагировали. Глава региона Василий Голубев не отчитывался в своих соцсетях о прошедшей церемонии.

Телеграм-канал «Это Ростов» опубликовал видео жителя города, который утверждает, что ночью памятник Жванецкому начала охранять полиция. В ролике видно, что машина полицейских стоит неподалеку от памятника. В комментариях под постом подписчики среди прочего спрашивают, зачем скульптуру поставили в Ростове, тогда как Жванецкий родился в Одессе.

В конце марта в подмосковной Барвихе запланирован гала-концерт, посвященный 90-летию Жванецкого. На мероприятии выступит вдова сатирика, а также российские комики, писатели и артисты. В анонсе концерта подчеркивается, что сатирик был народным артистом РФ. При этом его связь с Украиной и Одессой никак не упоминается.

Михаил Жванецкий — народный артист России и народный артист Украины. Он выступал с монологами и миниатюрами на сцене и телепередачах с 1960-х годов. Жванецкий — автор сборников «Моя Одесса», «Год за два», а также пятитомного «Собрания сочинений». В 2002 — 2019 годах сатирик вел передачу «Дежурный по стране» на телеканале «Россия-1». В октябре 2020 года Жванецкий завершил концертную деятельность. Его представитель Олег Сташкевич говорил, что писатель «чувствует себя пожилым человеком». Вскоре после этого — 6 ноября — Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

В 2006 году Жванецкий в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что ему нравилось то, что происходило во время «оранжевой революции» 2004 года в Украине. «Нравилось. Я видел людей, я видел народ», — сказал писатель. Сатирик отмечал, что Россия и Москва для него — это «сосредоточие театрально-литературного мира, образованного еще во время прошлой жизни», а бывшие страны СССР «потеряли, отойдя от Москвы». «И в то же время, чем отличается [Россия] от Украины в худшую сторону — озлобленное почему-то население. „Россия для русских“. Здесь слышно: „Украина для украинцев“? Почти нет», — говорил писатель в том же интервью.

В гостях у Гордона

В 2014 году Жванецкий не поддержал аннексию Крыма. Вместе с десятками других артистов сатирик подписал открытое письмо, в котором выступили против действий РФ в Украине. В 2015 году Министерство культуры Украины включило сатирика в так называемый «белый список» деятелей культуры, которые поддержали территориальную целостность страны. Жванецкий тогда опасался, что включение в этот список может негативно повлиять на российских артистов. «Я думаю, это, конечно, провоцирует. Не беспокойтесь обо мне. Моя публика, концерты — у меня же в основном вся работа в России. Я должен все это обдумать, — сказал он. — Я все время как-то так занимаюсь своим делом, а меня так или иначе вовлекают в политику».

Несмотря на то, что Жванецкий критиковал российские власти, в 2019 году президент России Владимир Путин наградил сатирика орденом «За заслуги перед Отечеством». После этого украинские активисты грозили сорвать концерты сатирика в Украине. «Мне дали орден за мои рассказы об Одессе и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса — моя маленькая страна», — объяснял тогда Жванецкий. В итоге на его концертах усилили меры безопасности, но активисты не решились сорвать выступление.

«Он считал себя до конца русским, — заявила на открытии памятника вдова Жванецкого. — Он никогда не был русофобом. Он пытался выжить между двух стран».

Почему памятник сатирику установили именно в Ростове-на -Дону, Наталья Жванецкая объяснила так:

В Одессе он родился, в Москве он работал. Из Украины его прогнали — он приехал в Ростов, из Питера его прогнали — он приехал в Ростов. Может быть, поэтому памятник в Ростове… Здесь он проводил концерты и говорил: «Мне в Одессе публика нравится, но она все про меня знает. Я не могу там выступать». Он подчеркивал, что в Ростове — лучшая публика в мире.

Самые известные монологи и миниатюры Жванецкого

Умер Михаил Жванецкий — самый влиятельный русскоязычный сатирик Послушайте его самые известные монологи и миниатюры: от знаменитых «Раков» до современной «Мечты»

Самые известные монологи и миниатюры Жванецкого

Умер Михаил Жванецкий — самый влиятельный русскоязычный сатирик Послушайте его самые известные монологи и миниатюры: от знаменитых «Раков» до современной «Мечты»