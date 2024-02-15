The Washington Post: украинская армия начала частичный вывод войск из Авдеевки

Украинские военные заявили, что начали частичный вывод войск из Авдеевки Донецкой области — важного укрепрайона ВСУ на окраине Донецка. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Собеседники газеты считают, что потеря Авдеевки — «вопрос времени». Последним украинским оплотом в городе, пишет издание, вероятно станет разрушенный коксохимический завод.

В случае захвата Авдеевки, пишет WP, войска России одержат «самую значительную победу на поле боя после провала украинского контрнаступления» в 2023 году — и это будет «самым явным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег».

Российские войска начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года, понеся значительные потери. С начала 2024 года российская армия пытается отрезать от Авдеевки коксохимический завод, у которого проходит главная линия снабжения группировки ВСУ. 15 февраля российские и украинские источники сообщили, что войска РФ захватили главный въезд в Авдеевку.

Читайте также

Украинская армия близка к потере Авдеевки. Чем ей это грозит — и что помогло российским войскам сломить сопротивление ВСУ? Максимально короткий разбор «Медузы»

Читайте также

Украинская армия близка к потере Авдеевки. Чем ей это грозит — и что помогло российским войскам сломить сопротивление ВСУ? Максимально короткий разбор «Медузы»