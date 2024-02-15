Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Запорожье и Львове под обстрел попали объекты инфраструктуры

Российские войска утром 15 февраля нанесли массированный ракетный удар по территориям Украины. По данным Генштаба ВСУ, военные РФ применили стратегическую авиацию.

По всей Украине на несколько часов объявили воздушную тревогу. В ряде областей, в том числе в Киевской и Львовской, сработали средства ПВО.

В Киеве были слышны звуки взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко. Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что войска РФ нанесли удар по столице Украины несколькими типами ракет с разных направлений. Все они были уничтожены, сообщил он, не уточнив количество сбитых ракет.

«По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме», — сказал Попко.

Во Львове в результате попадания в нескольких домах на улице Научной взрывной волной выбило окна, также произошло попадание в объект инфраструктуры, рассказал мэр города Андрей Садовый. Пострадало здание школы. Движение транспорта на Научной улице перекрыли. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, сообщил глава Львовской области Максим Козицкий.

В Запорожье, по предварительным данным, произошло попадание по объекту инфраструктуры, заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется. Также повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли, сообщил секретарь мэра города Анатолий Куртев. По его данным, четыре человека пострадали.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак также рассказал о взрывах в регионе. По его словам, армия России атаковала объекты гражданской инфраструктуры. Информация уточняется. Мониторинговые паблики сообщали о взрывах в Днепре.

В Хмельницкой области повреждены гражданские объекты, заявили местные власти. Два человека получили ранения. В Ивано-Франковской области в результате падения обломков сбитой ракеты произошло незначительное возгорание хозяйственных построек.

Кроме того, ночью российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области, сообщил начальник военной администрации региона Филипп Пронин. В Миргородском районе в результате попадания в склад произошел пожар на площади 100 квадратных метров. По словам Пронина, люди не пострадали.