В Белгороде попал под обстрел торговый центр. Есть погибшие и раненые

Белгород попал под ракетный обстрел, сообщает местный телеграм-канал «Пепел». По данным телеграм-каналов Mash и «112», есть погибшие.

Телеграм-канал «112» сообщает, что в результате ракетного удара погибли четыре человека, еще семь пострадали. Mash пишет о шести погибших и десяти пострадавших. По данным канала, осколки ракеты упали на магазин «Магнит» на улице Лермонтова и на территорию школы № 42.

«Пепел» сообщает, что снаряд попал в торговый центр на улице Плеханова. РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента передает, что торговый центр получил сильные повреждения.

По данным телеграм-канала Baza, в результате обстрела города погибли как минимум пять человек. «Пепел» и «112» также пишут, что один из снарядов упал на территории стадиона на улице 60-летия Октября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородской районе запущена сирена ракетной опасности. Вскоре Минобороны России заявило, что Украина пыталась нанести удар по территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». По версии Минобороны, средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов. О последствиях атаки и жертвах в сообщении военного ведомства ничего не говорится.

Губернатор Курской области области Роман Старовойт сообщил, что в Белгороде «много жертв — убитых и раненых». Их число он не назвал. Власти Белгородской области о самом обстреле и его последствиях пока не сообщали.

30 декабря 2023 года Белгород подвергся самому сильному обстрелу ВСУ за все время войны России с Украиной. В результате атаки погибли 25 человек, более 100 получили ранения разной степени тяжести. Массированный обстрел города произошел на следующий день после того, как российские войска нанесли удар по Украине.

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