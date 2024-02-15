Bloomberg: Трамп в случае победы на выборах рассматривает возможность заставить Россию и Украину возобновить переговоры

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года рассматривает возможность оказать давление на Россию и Украину, чтобы принудить стороны вернуться к мирным переговорам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, советники политика обсуждали возможность «усадить» Россию и Украину за стол переговоров в начале возможного нового президентского срока Трампа.

По словам одного из советников, на решение Украины вернуться к переговорам может повлиять обещание прекратить американскую военную помощь. В свою очередь России, наоборот, можно было бы пригрозить увеличением поддержки Киева со стороны США.

Несколько советников Трампа, включая Ларри Кудлоу и Роберта ОʼБрайена, также публично выступали за ужесточение санкций в отношении Центробанка РФ, чтобы повлиять на решение Путина продолжать войну, отмечает Bloomberg.

Источники агентства добавили, что пока никто из команды Трампа не ведет переговоры с российскими и украинскими посредниками, поскольку по законам США частным организациям запрещено вести переговоры такого уровня от имени правительства страны.

Кроме того, по информации агентства, союзники Трампа обсуждают идею «двухуровневого НАТО», где Североатлантического договора будет распространяться только на страны, которые достигли по расходам на оборону. Часть союзников Трампа также выступают за введение новых тарифов для отстающих стран НАТО.

Как отмечает Bloomberg, если эти инициативы будут реализованы, то они радикально изменят десятилетия международной политики США и приведут к расколу НАТО, который определял европейскую безопасность со времен холодной войны.

В июне 2023 года в интервью Reuters Дональд Трамп допускал, что Украине, возможно, придется уступить часть территорий России, чтобы остановить войну. Власти Украины считают главным условием прекращения войны — вывод войск РФ со всей территории страны. Россия настаивала на том, чтобы Киев признал аннексированные и захваченные войсками РФ территории Украины российскими. Москва регулярно обвиняет Киев в прекращении переговоров, которые проходили в начале войны.

Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают в НАТО слишком много сил и средств, а также грозил выходом страны из Североатлантического альянса. 11 февраля, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, политик рассказал, что угрожал «поощрять Россию» атаковать те страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. Действующий президент США и конкурент Трампа на выборах Джо Байден назвал его высказывания «позорными» и «антиамериканскими».

The New York Times сообщала, что из-за возможного возвращения Трампа в Белый дом политики в Германии начали неофициальное обсуждение перспектив НАТО без США в роли лидера альянса. Президент России Владимир Путин сказал, что для Москвы на посту президента США более предпочтителен «прогнозируемый» Байден, а не Трамп.

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