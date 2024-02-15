Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден

Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Зарубин спросил у Путина: «Для нас кто лучше — Байден или Трамп?»

«Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — ответил Путин.

У президента РФ также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано в том числе с предвыборной кампанией в США.

«Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс. Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну… Кто у нас где-нибудь не ударялся головой — пусть первый бросит в него камень», — заявил президент России.

Он добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиции администрации США «в высшей степени вредна и ошибочна». «И я в свое время президенту Байдену об этом говорил», — заключил Путин.

Последний раз Путин и Байден встречались в Женеве в июне 2021 года. После этого они несколько раз созванивались. 21 февраля 2022 года, за три дня до российского вторжения в Украину, пресс-служба Елисейского дворца сообщала, что Путин и Байден приняли приглашение президента Франции Эммануэля Макрона провести в Европе саммит по безопасности.

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с Путиным спросил у российского президента, когда в последний раз он разговаривал с Байденом. Путин ответил, что не помнит: «Когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда говорил — не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, — но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию».

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