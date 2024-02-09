Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Министерство юстиции США объявило, что президенту Джо Байдену не будут предъявлять уголовное обвинение в ненадлежащем хранении секретных документов, которые он унес с собой, покидая должность вице-президента страны в 2017 году. В докладе специального прокурора Роберта Хура, который занимался этим делом, отмечается, что Байден сотрудничал со следствием, а в ходе возможного разбирательства было бы трудно убедить присяжных в незаконности хранения документов.

«Мы учли, что на суде Байден, скорее всего, представится присяжным, как он это сделал во время нашего интервью, как симпатичный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью», — цитирует Хура агентство Reuters. Как пишет в докладе специальный прокурор, когда Байдена допрашивали, его память была «значительно ограничена». Так, президент не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, умершего в 2015 году от опухоли головного мозга.

Вскоре после выхода доклада в Белом доме ответили Хуру, что «неуместная критика» памяти президента «неточна, необоснованна и ошибочна». В докладе, заявили в Белом доме, использовались «крайне предвзятые формулировки», чтобы описать обычное для свидетелей «отсутствие воспоминаний о событиях многолетней давности». Также в заявлении администрации президента отмечалось, что Байден давал два пятичасовых интервью следствию 8 и 9 октября — то есть на следующий день после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, из-за которого американскому лидеру пришлось проводить многочисленные телефонные разговоры с главами зарубежных стран и своим кабинетом министров.

Вслед за этим с обращением к прессе выступил и сам Джо Байден. Президент отметил, что расследование, которое иногда затрагивало события 40-летней давности, было «опустошающим», и отдельно выразил недовольство вопросом о дате смерти своего сына. «Как, черт возьми, он посмел поднимать этот вопрос? Когда меня спросили об этом, я подумал: не ваше собачье дело. Каждый День памяти мы проводим службу в память о нем, на которой присутствуют друзья, родственники и люди, которые его любили. Мне не нужен никто, чтобы напоминать, когда он умер», — сказал Байден во время короткой речи.

Журналисты попросили президента прокомментировать слова специального прокурора, описывавшего его как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». «Я действую из лучших побуждений. Я пожилой человек, и я знаю, какого черта я делаю. Я был президентом и поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации. Моя память в порядке», — ответил Байден.

Претензии к Байдену у прокуратуры возникли после того, как в ноябре 2022 года в его бывшем кабинете в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в Вашингтоне нашли около десятка секретных документов, относящихся к периоду 2009–2017 годов (тогда Байден занимал пост вице-президента США). Позже в кладовой при гараже дома Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, нашли еще одну пачку секретных документов. Юристы президента немедленно передали все найденное в Национальный архив.

В этих документах, как пишет Reuters, содержалась секретная информация о войне США в Афганистане — и в том числе, записка от 2009 года, в которой Байден, обращаясь к занимавшему тогда пост президента Бараку Обаме, выступал против увеличения численности американских войск в Афганистане.

В своем обращении к прессе после публикации доклада спецпрокурора Байден отметил, что записка Обаме была «частной», а не секретной. Любые утверждения о том, что он хранил документы намеренно, президент назвал «совершенно ошибочными».

В конце брифинга журналисты задали Байдену несколько вопросов о ситуации в секторе Газа. Отвечая на них, глава Белого дома ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси лидером Мексики, отмечают американские СМИ — хотя еще за несколько минут до этого Байден заявлял о своей хорошей памяти.

В ноябре 2023 года Джо Байдену исполнился 81 год. С началом новой предвыборной кампании в США возраст действующего президента стал одним из главных поводов для критики со стороны республиканцев, которые, как пишет CNN, «поднимают этот вопрос при каждой возможности». Американские СМИ отмечают, что Байден не очень уверенно ходит, спотыкаясь на лестницах и трапах самолетов, а также регулярно ошибается в именах. Например, на одном из своих предвыборных мероприятий Байден дважды сослался на свой разговор с канцлером Германии, назвав его по ошибке Гельмутом Колем, а в другой раз перепутал певиц Бритни Спирс и Тейлор Свифт.

The New York Times пишет, что новое выступление Байдена перед журналистами подчеркнуло «политический ущерб», который может нанести доклад Хура, несмотря на отсутствие уголовных обвинений.

При этом основному конкуренту Байдена на выборах, Дональду Трампу, всего на четыре года меньше. Его, как и действующего главу Белого дома, также обвинили в ненадлежащем хранении секретных документов — и после публикации доклада специального прокурора многие СМИ сравнивали два этих дела. Однако Трамп, в отличие от Байдена, не вернул секретные документы добровольно и более того, как говорилось в обвинительном заключении, сам показывал их журналисту во время одного из своих интервью.

Трамп своей вины по делу о ненадлежащем хранении документов не признает и заявляет, что его преследуют по политическим мотивам.

в чем обвиняют трампа

По новому уголовному делу Трампу всерьез грозит 30 лет тюрьмы Его обвиняют в том, что он хранил информацию о ядерной программе США в кладовке и хвастался гостям планом атаки на «неназванную страну»

в чем обвиняют трампа

По новому уголовному делу Трампу всерьез грозит 30 лет тюрьмы Его обвиняют в том, что он хранил информацию о ядерной программе США в кладовке и хвастался гостям планом атаки на «неназванную страну»

«Я был особенно рад увидеть разницу между своим кейсом и кейсом Трампа, который отказывался вернуть документы в течение многих месяцев, пытался уничтожить их и врал об этом», — сказал Байден во время обращения к прессе.

Возраст Байдена беспокоит не только республиканцев, но и его избирателей-демократов. Представители Белого дома в анонимной беседе с CNN признавали это «уязвимым вопросом», однако заявили, что «работают над ним». Например, как пишет CNN, Байдену прописали индивидуальные ортопедические стельки, чтобы его походка была менее «жесткой», а при полетах он стал использовать более короткий трап к самолету.

Помощники Байдена настаивают, что президент остается в остром уме в личных дискуссиях и на встречах с иностранными лидерами. Однако опубликованный спецпрокурором доклад, отмечает The New York Times, вызывает сомнения в этом, учитывая, что в его основе лежат не короткие статусы в соцсетях или заявления на публичных мероприятиях, а многочасовое общение в контролируемых условиях.

Сам Байден называет свой возраст источником мудрости и опыта. «У меня больше опыта, чем у любого президента в истории США», — сказал он на одном из своих фандрайзинговых мероприятий.

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