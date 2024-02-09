Прокурор не стал обвинять Байдена в ненадлежащем хранении секретных документов, которые он унес с собой, покидая пост вице-президента

Президенту США Джо Байдену не будет предъявлено уголовное обвинение в ненадлежащем хранении секретных документов из-за того, что он взял их с собой, покидая пост вице-президента в 2017 году, говорится в докладе специального прокурора США Роберта Хура.

Хур уточнил, что отказался от предъявления уголовных обвинений, поскольку Байден сотрудничал со следствием. «Мы учли, что на суде Байден, скорее всего, представится присяжным, как он это сделал во время нашего интервью с ним, как симпатичный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью», — цитирует Хура агентство Reuters. По словам специального прокурора, память Байдена была «значительно ограничена», когда его допрашивали.

В документах, как пишет Reuters, содержалась секретная информация о войне США в Афганистане и о других вопросах национальной безопасности. В том числе, в них была записка, в которой Байден, обращаясь к занимавшему тогда пост президента Бараку Обаме в 2009 году, выступал против увеличения численности американских войск в Афганистане.

Как отмечает Reuters, заключение Хура, с одной стороны, гарантирует Байдену, что он не будет рисковать тюремным заключением, в отличие от своего соперника на выборах Дональда Трампа, а с другой — ставит действующего президента в неловкую ситуацию, поскольку он в ходе предвыборной кампании пытается убедить своих избирателей, что еще не слишком стар.

В начале ноября 2022 года юристы Байдена нашли в шкафу в его бывшем кабинете в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне около десятка секретных документов, которые они передали в Национальный архив. Еще несколько документов были найдены в кладовой при гараже дома Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Все документы относились к периоду с 2009 по 2017 годы, когда Байден был вице-президентом.

Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования фактов ненадлежащего обращения Байдена с секретными документами. 8 февраля он сообщил, что расследование завершено, а отчет вскоре будет опубликован.

В ненадлежащем хранении секретных документов обвиняют также конкурента Джо Байдена на президентских выборах Дональда Трампа. При обыске в его поместье в Мар-а-Лаго в 2022 году сотрудники ФБР изъяли 11 ящиков секретных документов, которые он должен был сдать в Национальный архив, покидая должность президента, но не вернул. В обвинительном заключении говорилось, что коробки с документами хранились без должной охраны, а кроме того, некоторые документы Трамп сам показывал журналисту во время одного из своих интервью. Своей вины бывший президент не признал и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.