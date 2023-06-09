Трампа обвинили в том, что он незаконно хранил военные секреты и ядерные программы США в своем доме. Коробки с документами нашли даже в туалете

Минюст США опубликовал 49-страничное обвинительное заключение (.pdf) по делу о незаконном хранении секретных документов, которое расследуют в отношении 45-го президента США Дональда Трампа.

Согласно опубликованному тексту обвинения, Трамп, среди прочего, хранил в своей резиденции во Флориде документы с информацией о ядерных программах США, потенциальных уязвимостях Вашингтона и его союзников в случае нападения, доклады Пентагона, разведки и других спецслужб.

Коробки с секретными документами хранились в доме Трампа без должной охраны и фактически в публичном доступе, в том числе на сцене в одном из залов и в уборной, утверждается в заключении. Кроме того, в тексте обвинения говорится, что сам Трамп демонстрировал некоторые документы во время одного из интервью журналистам.

В общей сложности политику предъявлены обвинения по 37 пунктам, включая 31 пункт обвинения в умышленном сокрытии засекреченных документов — под одному пункту за каждую такую бумагу, обвинения в сговоре с целью препятствия правосудию, а также обвинение во лжи под присягой. Еще по шести пунктам обвинения были предъявлены одному из помощников Трампа Уолту Науте.

В августе 2022 года в резиденции Дональда Трампа во Флориде прошел обыск. В итоге у него изъяли тысячи документов, которые были связаны с его работой на посту президента и являются собственностью государства. Некоторые изъятые бумаги были помечены как секретные, несмотря на то, что представители политика заявляли, что все засекреченные документы были возвращены правительству.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому были предъявлены обвинения на федеральном уровне. Это происходит на фоне его борьбы за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. При этом даже если Трампа признают виновным и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

Это второе уголовное дело против Трампа. В апреле ему предъявили обвинения по делу о фальсификации бизнес-отчетности. Суд начнется в марте 2024 года.

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